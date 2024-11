VIDEO Jeff Goldblum oduševio prolaznike glazbenim talentom: Zasvirao na poznatoj lokaciji

Poznati američki glumac Jeff Goldblum (72) iznenadio je prolaznike i putnike u londonskoj željezničkoj stanici St. Pancras International svojim neočekivanim glazbenim nastupom na klaviru, na taj način demonstrirajući da osim dobro poznatog glumačkog talenta posjeduje i glazbenu vještinu. Naime, u srijedu je Goldblum, koji u nadolazećem filmu "Wicked" tumači ulogu Čarobnjaka iz Oza, sjeo za poznati stanični klavir Sir Elton John i izveo nekoliko skladbi, a nastup se odvijao ispod posebno dizajniranog božićnog drvca inspiriranog filmom "Wicked".

Tijekom spontanog nastupa u St. Pancras stanici, Goldblum je izveo tri skladbe: pjesmu iz mjuzikla "Wicked" i dvije božićne melodije, uključujući "Winter Wonderland". Dio njegovog nastupa objavljen je na društvenoj mreži X. Na snimci se mogu primjetiti oduševljeni prolaznici koji su na trenutak zastali kako bi snimili omiljenog glumca u neuobičajenom izdanju. Korisnici X-a bili su također impresionirani Jeffovom izvedbom: - "Nevjerojatno", "On je tako talentiran", "Vidjela sam ga u Glastonburyju, briljantno", "Svirao je u nekoliko epizoda serije 'Law and Order'" - pisali su.

The Wizard of Oz is also a whizz on the keys 🎶

#WickedMovie's Jeff Goldblum surprised passersby at London St. Pancras International station! pic.twitter.com/EFKKsHotsl