VIDEO Glumica pala na crvenom tepihu i mnoge oduševila svojom reakcijom

Ovogodišnji Oscari ostavili su nam puno tema o kojima će se govoriti danima. Potvrda trudnoće Vanesse Hudgens, kašnjenje, gol prezenter na pozornici... Svakako nije bilo dosadno, a tema o kojoj brojni danas pišu je i nezgoda koja se dogodila na crvenom tepihu. Naime, prošle godine organizatori su se odlučili za tepih boje šampanjca, a ove godine vratili su se tradicionalnom crvenom tepihu. No, ova je promjena nekima donijela nesreću.

Američka glumica, medijska ličnost i youtuberica Liza Koshy među prvima je prošetala tepihom, a nosila je golemu crvenu haljinu i štikle s velikom platformom. Ova kombinacija, čini se, nije bila najbolja opcija jer joj se dogodila nezgoda, no ona je oduševila svojom reakcijom.

Naime, dok je Liza hodala po crvenom tepihu, spotaknula se i pala točno pred fotografima. No, glumica se nije ozlijedila, a ni posramila te svojom je reakcijom oduševila mnoge. Koshy je nakon što je sjela na crveni tepih prasnula u smijeh, a potom ustala i nastavila pozirati za fotografe. Video njenog pada već se proširio društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako su glumici brzo priskočili u pomoć i podigli je. Dok je pozirala fotografima, oko nje su bili ljudi kako bi joj pomogli ako kojim slučajem ponovno padne.

