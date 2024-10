VIDEO: Enis Bešlagić emotivnom gestom iznenadio teško bolesnu obožavateljicu: 'Ostala sam bez teksta'

Glumac i voditelj Enis Bešlagić u Rijeci je izveo svoju monodramu "Da sam ja neko", a na kraju je još jednom pokazao svoje veliko srce.

- Ovdje imam nagradu koju poklanjam. To može biti neka nepoznata osoba, netko tko je možda u tom trenutku zaslužuje, a za dvije godine je možda više neće zaslužiti. Ja bih ovu nagradu poklonio nekom tko je domaći, iz Sarajeva, a zove se Seddina. Ona se borila kao lavica i bori se i dalje, hvala joj na tome, rekao je Enis.

Seddina Bosna odrasla je u SOS selu, ne zna tko su joj roditelji. Kroz život je imala 19 operacija i teški COVID. To je ostavilo posljedice zbog kojih se i dalje bori s nizom dijagnoza i tegoba. Bila je talentirana skijašica, a onda je 2013. godine zaradila tešku ozljedu koljena, a nogu joj je spasio dr. Boris Nemec.

Činilo se da će konačno odahnuti od loših prognoza i bolničkih zidova, a onda je stigla pandemija i Seddina se zarazila COVID-om.

– To je ostavilo velike posljedice. Borba traje više od tri godine i teško mi je govoriti o tome. Ali evo, najteže mi je palo kad su mi rekli da imam endokarditis i da ću morati na operaciju srca. Onda sam izgubila najbolju prijateljicu iz bolnice kad je otišla na tu operaciju, pa mi je sve to emotivno previše. Stalno se borim s bakterijemijama, infekcijama, septična stanja, stalno neke upale, preslab imunitet… Simptomi su razni i iscrpljujući, a trenutačno je dijagnoza postavljena u Splitu da su bakterije otišle u kosti i da imam tuberkulozu u kostima, kazala je Seddina za portal pomaknigranice.

Vidno emotivna Seddina, zahvalila je Enisu, čiju je predstavu gledala šest puta, a i na riječku izvedbu došla je iz bolnice.

- Ostala sam bez teksta. Šokirana sam. Šest put sam gledala ovu predstavu i svima kažem da moraju čuti ovu priču. Nemam roditelje, ne znam tko me rodio, ne znam ništa o sebi. Može biti i da mi je netko od vas u publici u rodu, a ja to ne znam. Za sve ljude osjećam ljubav i svima dajem šansu u životu da jedni drugima pomognemo. Bolesna sam jako dugo, korona mi je otežala život, ali bih se zahvalila svima koji su mi pomogli, pogotovo dr. Nemecu koji me liječi 10 godina.

Seddina je na Facebooku i objavila video s predstave i još jednom se zahvalila.

- U mom životu je mnogo dobrih dana, ali posebnih je toliko malo da se na prste mogu izbrojati, ovaj je jedan od njih. Hvala Enise što si oduvijek moja podrška! Hvala što daješ lekcije svima nama i moja želja je da što više ljudi čuje šta govoriš i to primijeni. Svašta se desilo posljednjih godina, ali zahvaljujući dr. Nemecu i osoblju Specijalna bolnica dr. Nemec jer su spasili sve, nogu, život, zdrav razum, magistrirala, izgradila se kao ličnost i sretna sam da se ovo desilo baš večeras kad sam bila sa mojim dr. Nemecom i Kate, a pogledajte video i znat ćete zašto, napisala je.

