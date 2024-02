VIDEO Aleksandra Prijović emotivnim riječima otvorila koncert: '30-ak km od mjesta u kojem sam odrasla'

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) nastavila je svoju turneju 'Od istoka do zapada', a koncerte ovih dana održava u Osijeku u dvorani Gradski vrt. Večeras je na rasporedu prvi od njih, a potom slijede njih još četiri. Aleksandra je na svom koncertu u Osijeku održala emotivan govor. Naime, pjevačica je odrasla u Belom Manastiru, a na to se i osvrnula:

- 30-ak kilometara od mjesta u kojem sam odrasla - rekla je i dobila gromoglasan pljesak.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moram priznati da imam ogromnu tremu, ali jako sam sretna i hvala vam što ćemo se družiti pet dana zaredom. Želim vam da uživate večeras i da pjevamo svi zajedno što glasnije - rekla je Aleksandra.

Aleksandra je potom krenula pjevati neke od svojih hitova, a publika je zapjevala s njom te njezin trud naglasila velikim pljeskom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Inače, Aleksandra je svojim koncertima u Zagrebu oborila rekord rasprodanih Arena, a tijekom tih pet dana dovela je mnoge glazbenike kao goste: Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović.

U Osijeku treba pjevati još 14., 15. 17. i 18. veljače, a publika također očekuje brojne goste. Ove koncerte Aleksandra održava u sklopu turneje 'Od istoka do zapada' tijekom koje je nastupala diljem regije.

GALERIJA Prijović na prvom koncertu u Osijeku

Podsjetimo, glazbeni talent Aleksandra je naslijedila od majke Borke Mihajlović koja je zarađivala radeći kao pjevačica, a nakon što su joj se roditelji rastali nastavila je živjeti s majkom, bakom i djedom. Prijović je rođena 22. rujna 1995. godine u Somboru, prvu je pjesmu snimila kao 13-godišnjakinja, a zanimljivo je da je djetinjstvo provela i u Hrvatskoj, točnije u Belom Manastiru, gdje je živjela u skromnoj kućici sa svojom majkom sve do sudjelovanja u natjecanju ''Zvezde Granda''. Tamo je išla u osnovnu i srednju školu koju naposljetku nije završila, a s 15 godina prijavila se na ''Zvezde Granda'', natjecanje koje joj je promijenilo život.

– Osnovnu školu završila sam u Belom Manastiru i bila sam odličan učenik. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Jednostavno, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se dogodi nešto o čemu si oduvijek maštao, kao ja o pjevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu. Ne mogu reći da me nije sram što nisam završila četvrti razred. Kajem se i svakako želim završiti školu – rekla je jednom prilikom Prijović.

O njezinu odrastanju u Hrvatskoj u medijima je svojedobno progovorila i Aleksandrina majka Borka priznavši da je pjevačicu odgajala u teškom okolnostima.

– Mnogo suza je proliveno, i s moje strane i s njezine strane. Najgore od svega je to što si frustriran. Teško nam je bilo financijski izgurati, ali pomagala nam je obitelj. Bilo je svega, maltretiranja, jer je ona voljela raditi to što radi, ali, kao u onoj pjesmi, sve se preokrene... Danas bi svi ti koji su je nekad maltretirali htjeli s njom popiti piće. Mogla sam onda odlaziti od kuće do kuće do njenih prijatelja, da rješavam te stvari, ali nisam – prisjetila se majka Borka. Unatoč teškim trenucima koje je doživjela u Hrvatskoj i koji su joj obilježili djetinjstvo, Aleksandra ističe da se u Lijepu Našu uvijek rado vraća.

– Bili smo svi djeca i ne želim se vraćati na negativne stvari. Obožavam dolaziti u svoj Beli Manastir – izjavila je pjevačica na čiji su uspjeh danas neizmjerno ponosni sugrađani iz Belog Manastira.