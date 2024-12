Vesna iz 'Ljubav je na selu' otkrila da je u vezi i to s jednim farmerom: Više nemam što skrivati

U epizodi "Ljubav je na selu" koja je sinoć prikazana na RTL-u vidjeli smo finalno okupljanje svih natjecatelja. Kada je sinoć u prostoriju ušao Željko, Vesna mu je od početka željela postaviti jedno pitanje. Kazala je da je kao domaćin bio nezainteresiran za nju, no Marija joj je kontrirala i nahvalila ga. Vesna mu je odbila pružiti i ruku. - Ok, drago mi je. Tajči je tu. Rekla sam. Poštujem to. Ponovno ponavljam, želim vam svu sreću ovog svijeta, ali krivo mi je, ti si rekao da si se s njom čuo prije showa, prije nego što si došao u show čuo si se s njom, dopisivali ste se - kazala mu je Vesna. Njezin farmer Željko sreću je pronašao s Tajči i sada planiraju i vjenčanje.

Sada je Vesna na svom Facebook profilu otkrila kako je sretno zaljubljena i objavila je fotografiju na kojoj se ljubi s jednim drugim farmerom iz showa. Prije nego je objavila ovu fotografiju na Facebooku je napisala: Gotovo je, više nemam što skrivati to je to. Uskoro objavljuje fotografiju poljupca s Ivom Obrezom, a ispod fotografije nizale su se čestitke njezinih prijatelja i pratitelja. Svom novom odabraniku na ovoj društvenoj mreži napisala je i sljedeće: Poklonio si mi srce, ja tebi svoje. Ima li išta ljepše od života u dvoje. Ljubav koju si mi onoga posebnoga trenutka dao. Ja ću ti uzvratiti svoju iskrenu i nikada ti ne bude žao. Voljeti tebe i biti voljena prava je sreća i ta ljubav je od neba veća.

Podsjetimo kako je Vesnin novi dečko u ovom showu na romantično putovanje poveo Milenu. Međutim ni ta romansa nije uspjela jer je Milena zamjerila Ivi što je flertovao s drugim kandidatkinjama i to najviše s Tamarom, pa se ona upustila u prisniji odnos s farmerom Darkom. Vesna je nedavno otkrila da je završila u bolnici podijelivši fotografije na društvenim mrežama. Pratitelji i prijatelji poželjeli su im brzo ozdravljenje. Ovo nije prvi put da je Vesna hitno hospitalizirana. Naime, nedavno je za RTL otkrila da je u bolnici završila jer je osjetila pritisak na plućima, a imala je i blagi moždani udar.

"Nije mi bilo dobro, osjećala sam pritisak u plućima, mislila sam da ću izdahnuti. Bio je to nimalo lijep osjećaj", rekla je tada. Poslije je za taj medij rekla da se osjeća bolje. "Bolje je, ali čekam preglede koji se kod nas čekaju dugo. Neke stvari si platim privatno koje mogu, ali neke poput magnetne rezonance čekam. Zdravlje je najvažnije. Sanirali su me, kako ja kažem, a kad obavim preglede kod kardiologa, vidjet ćemo što će reći. Optimizam me drži".

