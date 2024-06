Veliko slavlje u obitelji Simone Mijoković! Objavila predivne vijesti, nije skrivala koliko je sretna

Majka petero djece i nekadašnja manekenka koja je definitivno bila pravi sinonim za showbiznis - Simona Mijoković, nekadašnja Gotovac aktivna je samo na društvenoj mreži Facebook, a ondje ponekad podijeli i neki detalj iz privatnog života. Tako je u ponedjeljak objavila predivnu fotografiju koja je oduševila mnoge. Dobila je pohvale na račun svojeg mladolikog izgleda, a dok je na torti puhala svjećice s brojevima četiri i nula, odnosno 40.

- O Bože, ja ti se klanjam, Ti mudrosti koja si me začela, Ti volja koja si me htjela. Hvala Ti za sve što si do sada Učinio, hvala Ti za sve što ćeš u ovoj 40. godini Učiniti, sve moje je u Tebi i za Tebe - napisala je lijepa Simona povodom svog jubilarnog rođendana.

Podsjetimo, početkom ožujka ove godine Simona Mijoković Večernjem listu dala je veliki intervju u kojemu je iskreno i bez zadrške govorila o svojem životu i putu koji je prošla. Osim toga, progovorila je i o novostima iz privatnog života, kao i o najstarijoj kćeri koju je dobila s bivšim suprugom Antom Gotovcem. - Moja Gabriela je sada u potrazi za poslom, škola joj je glavna obaveza, a dok se školuje, paralelno će i raditi. Pomaže mi, ali ona je sada već odrasla djevojka, u travnju će navršiti osamnaest godina - rekla nam je Simona.

- Bog je svima nama dao slobodu izbora. Moja kći Gabriela trenutačno je u kušnji vjere, a ja sam joj dala slobodu i molim za nju. Mene nitko nikada nije vukao za rukav i govorio mi da trebam ići Isusu. Moj bivši suprug Ante posvjedočio mi je svoje iskustvo i moje srce je to čulo. Tada sam i sama žudjela za promjenom života i shvatila da je Bog živ te da će iscijeliti moje rane - nastavila je o vjeri i načinu na koji odgaja kći, pa progovorila o tome što Gabriela misli o njezinoj prošlosti: - Apsolutno je svjesna. Gabrijela je bila na svim mojim svjedočanstvima, a moja ostala djeca jako su mala i još su zbilja djeca pa ne razumiju neke stvari. Moj suprug Stanislav djeci je znao pustiti pjesmu i spot “Lova” i objasniti im da sam to bila ja prije nego što sam upoznala Gospodina. Djeca su rekla da me ne prepoznaju zato što nisam bila nasmijana i sretna, a i da sam im sada ljepša. Rekla sam im da ću im kada odrastu ispričati svoju priču i put koji sam prošla i da je Isus njihovu mamu spasio - otvorila se te zaključila da je najstarija kći jako ponosna na nju i put koji je prošla.

Inače, Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića s kojim živi u Linzu, a oni imaju četvero zajedničke djece. Simona je 2022. u tajnosti rodila sina Michaela, a otprije su imali sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.

