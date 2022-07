Veliki foto izvještaj! Dino Jelusić oduševio publiku na Thrill Blues Festivalu

The Thrill Isn't Gone! Blues se vratio na obale Cetine u petom izdanju Thrill Blues Festivala, jedinstvene glazbene manifestacije koja je ove godine u Trilj dovela sudionike iz čak devet zemalja, a prvi put se proteže na tri dana. Službeno otvorenje je kao i svake godine bilo u petak navečer dobro poznatim Welcome Jamom, na kojem svake godine glazbenici sviraju u raznim kombinacijama, no ove godine zasvirao je i jedan specijalni gost.

Dino Jelusić u subotu je trebao s grupom Whitesnake nastupiti na zagrebačkoj Šalati, no koncert je otkazan zbog bolesti članova benda. Jelusić je pauzu iskoristio za posjet Thrill Blues Festivalu, a na molbu organizatora je i zasvirao na pozornici u Gradskom parku.

- Kako je, nažalost, uz još tri koncerta Whitesnakea otkazan i onaj u Zagrebu, svi smo to iskoristili za neku vrstu kratkog odmora. Tako sam i ja došao do Zagreba na par dana, ali vuklo me da se okupam u našem moru pa sam nakratko produžio i do Splita. Zatim sam s ekipom završio u Trilju na blues festivalu, ispričao nam je Jelusić koji je oduševljen atmosferom u Trilju. Jelusić se prije nekoliko dana posebno zahvalio hrvatskim fanovima koji su došli na koncert Whitesnakea u Belgiji. Našem su glazbeniku na pozornici dodali hrvatsku zastavu, koju je Dino ponosno stavio ispred svojih klavijatura.