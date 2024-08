Velika drama glavnih glumaca najiščekivanijeg filma ove godine! Svi napadaju Blake Lively

Prošlog je tjedna u kinima diljem svijeta stigao film "It Ends With Us", snimljen prema istoimenoj knjizi autorice Colleen Hoover. U glavnim ulogama se pojavljuju Blake Lively i Justin Baldoni. Film je privukao jako puno pozornosti, ali iz sasvim pogrešnih razloga. Na društvenim se mrežama najmanje raspravlja o radnji filma i dojmu, nego se više priča o vidljivim tenzijama između glavnih glumica i nesuglasicama koje navodno postoje među njima.

Blake i Justin su ovih dana krenuli na turneju na kojoj promoviraju film, a brojni su primijetili da se niti jednom nisu zajedno pojavili na crvenom tepihu. Štoviše, izgledalo je kao da su se izbjegavali u širokom luku. Lively je tijekom turneje razgovarala i fotografirala se s drugim kolegama iz filma, a družila se i s Colleen, dok su Justina "izbacili" iz svih aktivnosti. Naime, on je promociju filma odradio samostalno, a na crvenom tepihu je pozirao uz suprugu Emily. Glasine su se pojačale nakon što je Blake otpratila Justina s Instagrama, iako su u to vrijeme još promovirali film.

Prema pisanju The Hollywood Reportera, glumci su se posvađalo zbog različitih viđenja filma. Justin Baldoni je bio redatelj filma, a Blake je, kako brojni tvrde, pokušala progurati neke ideje koje se Baldoniju nisu svidjele. Iako oni tvrde da je Blake kriva za njihov loš odnos, pojavili su se izvori koji su za sve okrivili Justina, kako piše Page Six. Navodno je glumac stvorio tešku atmosferu za filmsku ekipu i stvarao im je brojne neugodnosti. - Nije samo Blake. Nitko od glumačke postave nije uživao radeći s Justinom... Sigurno nisu razgovarali s njim na premijeri - rekao je izvor pa dodao da se Blake osjećala neugodno zbog Justina jer je "komentirao njezino tijelo nakon poroda".

No ipak, ništa od toga nije potvrđeno, a u međuvremenu se pojavila i neka druga strana priče... U filmu se tijekom snimanja uključio i Ryan Reynolds, inače suprug Blake Lively, a koji je navodno pomagao kod pisanja scenarija, što nije i službeno potvrđeno. Justinu se navodno nisu svidjele njegove ideje i kreativne odluke, kao što mu se nisu svidjele ideje koje je imala Blake. Osim toga, atraktivna plavuša izbjegavala je tijekom intervjua dati odgovore na pitanja o Baldoniju. Blake je u jednom trenutku film opisala "zabavnim i smiješnim", a s obzirom na to da se u filmu radi o obiteljskom nasilju, njezina je izjava naišla na negativne komentare.

Pisali su kako sigurno nije pročitala knjigu te da ne zna o čemu se zapravo radi. Blake se našla na meti kritika i zato što je na premijerama navodno promovirala svoje proizvode za njegu kose Blake Brown. Oni koji nisu pogledali film su rekli kako su na početku mislili da se radi o romantičnoj komediji, sve dok nisu pogledali intervjue koje je dao Justin, piše Jutarnji list. On se pak osvrnuo na temu obiteljskog nasilja i zauzeo je ozbiljniji pristup cijeloj temi. U jednom su mu intervjuu rekli da je "ovo njegova noć", na što je on odgovorio: "Ovo nije moja noć. Ovo je noć za sve žene za koje smo napravili ovaj film".

Baldoni je osim toga pohvalio Blake i njezinog supruga Ryana. - Ne mogu sažeti doprinos Blake u jednoj rečenici jer su njezina energija i otisak u cijelom filmu i stvarno su napravili film boljim, od početka do kraja. Ryan je bio toliko velikodušan... On je kreativni genij - rekao je pa dodao da bi ponovno volio raditi s njima. Isto tako, rekao je kako bi Blake bila bolja kao redatelj nastavka filma "It Ends With Us", ako se on bude snimao.

