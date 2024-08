Mlada glumica objavila fotke u kupaćem kostimu i dobila 4 milijuna lajkova u nekoliko sati

Američka glumica Sydney Sweeney objavila je nekoliko fotografija na društvenoj mreži Instagram i pokazala kako uživa na odmoru sa svojim prijateljima. Na sebi je imala zanimljiv sportski jednodijelni kupaći kostim. "Mislim da ovo zovu 'thirst trapom'", napisala je u opisu objave. Izraz "thirst trap" označava izjavu ili fotografiju kojom se želi privući pozornost ili seksualno zainteresirati ljude, navodi Cambridge Dictionary. Često se to odnosi na objavu vrućih selfija i fotografija.

"Uživaj, život je lijep", "Predivna si", "Bez riječi sam", "Ljepotice", samo su neki od komentara ispod objave koje je u manje od 24 sata skupila gotovo četiri milijuna oznaka "sviđa mi se". Osim toga, mlada je glumica nedavno također objavila nekoliko fotografija dok je pozirala ispred ogledala. - Ne objavljujem često selfieje ispred ogledala, ali kad to napravim, nastane kaos - napisala je atraktivna glumica u opisu fotografije. Naime, nosila je top bez naramenica i kratku suknju u istom dezenu kao i top, a ovom je kombinacijom istaknula sve svoje atribute, kao što su ravan trbuh i grudi. Ta je objava prikupila skoro pet milijuna "lajkova", a pratitelji su joj ostavljali razne komentare.

Dok su jedni hvalili njezinu vitku liniju, drugi su se osvrtali na njene ranije komentare da je izvrgnuta seksualizaciji još od djetinjstva zbog svojih grudi. "I onda se pita zašto je svi seksualiziraju", "Čini mi se kao da ovo sve namjerno radi, pretjeruje... Samo me zanima kako to emocionalno podnosi", "A nije joj jasno zašto su joj većinom pratitelji muškarci", "Licemjerna je", neke su od kritika koje je dobila tada na svoj račun.

Podsjetimo, nedavno smo pisali kako je Hollywoodska producentica Carol Baum, poznata po filmu "Father of the Bride" i njegovih nastavaka, rekla je da Sydney Sweeney "nije lijepa" i "ne zna glumiti" tijekom nedavne rasprave nakon projekcije njezina filma iz 1988. "Dead Ringer". - Ne shvaćam Sydney Sweeney - kazala je producentica i objasnila da je do tog zaključka došla nakon što je pogledala posljednji Sweeneyin film "Anyone But You".

- Htjela sam znati tko je ona i zašto svi pričaju o njoj - dodala je Baum. Romantičnu komediju opisala je kao "negledljivu", a Baum je dalje otkrila da ni njezini studenti na Sveučilištu Southern California School od Cinematic Arts nisu mogli dati zadovoljavajući razlog zašto je 26-godišnja zvijezda toliko tražena.

- Rekla sam u učionici: "Objasnite mi ovu djevojku. Nije lijepa, ne zna glumiti. Zašto je tako zgodna?" Nitko nije imao odgovor - prisjetila se producentica. Unatoč nezainteresiranosti za Sweeney, Baum je priznala da nije sigurna bi li odbila priliku da producira film s njom ako bi njezina prisutnost značila da će projekt dobiti zeleno svjetlo. - Svi želimo napraviti film i tko bi odustao od filma koji ima zeleno svjetlo? Nitko koga ja znam. Tvoj posao je da se film napravi - dodala je. Sweeney je stekla slavu s uspjehom HBO-ove serije "Euphoria" u kojoj glumi ranjivu tinejdžericu Cassie Howard. Uloga joj je donijela nominaciju za Emmy 2022. Također je dobila nominaciju za Emmy za ulogu Olivije Mosbacher u filmu "Bijeli lotos".

"Anyone But You" je dobio miješane reakcije kritike i publike. Iako je dobio blage kritike, postao je romantična komedija s najvećom zaradom još od filma "Bridget Jones‘s Baby" iz 2016. godine zaradivši 200 milijuna dolara, prema Varietyju. O filmu se govorilo mjesecima ranije prije nego što je objavljen zbog glasina o aferi između Sweeney i njezinog kolege glumca Glena Powella.

