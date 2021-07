Vedrana Rudan: Šeks me inspirirao, ako on može sad pronaći ljubav, mogu i ja!

Krajem lipnja književnica Vedrana Rudan (71) na svom je blogu objavila da se udala za 16 godina mlađeg partnera. Nakon objave odmah se digla bura u javnosti oko njezinog braka, a o svemu je progovorila za Gloriju. Tada je komentirala kako ju je za cijelu priču 'mlađe je slađe' inspirirao upravo Vladimir Šeks (78).

A o prvoj bračnoj noći i komentarima na njezin brak pisala je i u novom blogu naslovljenom "Prva bračna noć".

- Legla sam i čitala poruke. 'Kur*o!', 'Stara kravo!', 'Ni Manolić te ne bi je***!, 'Mrziš sve što je hrvatsko!'... Koji licemjeri! A što je s gospodinom Šeksom? Zašto njemu ne šaljete poruke? On smije ispred svoje vile držati za ručicu djevu pedeset godina mlađu od sebe, malo sam i rekla? Jesu li ga mediji čerečili kao što su mene? Tko je njemu poslao poruku: 'Vole stari, ni Manolić te ne bi je***?' - piše Rudan i dodaje:

- U Hrvatskoj su svi protiv žena. Mediji, političari, Crkva, mrzitelji na portalima. Jedini pravi muškarac je Fred Matić, heroj Domovinskog rata i Europskog parlamenta. On će me zaštititi od svega što je hrvatsko. Ogorčena sam kako su mediji popratili moje vjenčanje. Obrušili su se na mene samo zato jer sam se poželjela je**** s mlađim? A Šeks? On se smije je**** sa ženom koja bi mu mogla biti unuka, iako ne može je****? Ili može je***? - napisala je na blogu.

Podsjetimo, Vedrana je na društvenim mrežama podijelila fotografiju vjenčanog prstenja uz koji je stavila i poveznicu na svoj blog Rudan.info na kojem piše o detaljima vjenčanja u Opatiji.

"Pop je došao točno u podne. U opatijskom parku bilo je malo ljudi. Hrvatska javnost poštovala je našu privatnost. Doduše, feštu su nam pokvarili je***i* antifašisti koji su nosili vijence na spomenik palim borcima, a limena glazba svirala je Lenjinov marš", napisala je Rudan na blogu.

