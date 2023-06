Vatra i Prljavci 'zapalili' Samobor: Tisuće ljudi u glas pjevali na koncertu 41. Večernjakove biciklijade

Zaplesati Tango jer Nama se nikud ne žuri, i nije bio samo Crno-bijeli svijet tako da znamo koje je boje oči imala Marina i tko je sinoć bio Heroj ulice. Bili su to svi naši sudionici 41. Večernjakove biciklijade koja je tijekom dana okupila više do 10 tisuća ljudi, a kada kažemo cijeli dan onda to zaista i mislimo. Iako je start na Kegliću bio u 10 ujutro, zabava je potrajala i do ponoći je vrhunac je uslijedio tijekom večernjeg glazbenog programa. Virovitički rokeri iz benda Vatra zapalili su hitovima publiku na Vugrinščaku, a eksplozija je uslijedila kada su na scenu stigli gosti iznenađenja – legendarno Prljavo kazalište.

Više od dva sata publika je u glas pjevala i nove hitove i stare evergreene, a osim biciklista prvi taktovi, još za vrijeme tonske probe pratili su rijeku ljudi koja je pomalo pristizala iz centra Samobora.

Poslužilo je i vrijeme jer, iako su se najavljivali pljuskovi, oblaci su se brzo razišli za pravi ugođaj prvog ljetnog koncerta pod vedrim nebom. Za pravi show od prve minute pobrinuo se frontmen Vatre Ivan Dečak čije bubnjarske palice su poletjele u publiku već nakon pet minuta nastupa kada je publika zapjevala Tremolo. I nije to jedino što je završilo među publikom. Najveće iznenađenje, kako za bend, tako i za publiku, nastalo je kada je Dečak u jednom trenutku i sam s gitarom postao dio oduševljene samoborske publike.

- Bilo je neplanirano baš zato što je publika bila sjajna, imao sam potrebu ući, među njih i zasvirati gitaru – kazao nam je frontmen Vatre nakon koncerta. Grupa Vatra nastupa ili bolje rečeno, žari i pali još od davne 1999. i uzevši u obzir iskustva brojnih pozornica, samoborskoj publici daju ocjenu 10 od 10.

- Tango je taj koji je uvijek okidač, ali dogodilo se večeras i na jedno pet, šest drugih pjesama da je bilo baš posebno ludilo, tako da baš sjajna večer. Bilo nam je fenomentastično – dodaje Dečak.

VEZANI ČLANCI:

Posebno emotivan trenutak večeri, dogodio se kada se spustila noć, a tisuće ljudi pred pozornicom počele su se njihati u ritmu, svjetla su se prigušila, a jedino što je nebo iznad vidjelo bila su svjetla stotina mobitela i upaljača u čast Massimu, velikom umjetniku koji nas je prerano napustio. Upravo s Massimom, Dečak i Vatra imali su bogatu suradnju. Pojavila se stoga i poneka suza u oku uz njihov duet Nama se nikud ne žuri, a svatko je pogledao, zagrlio ili se sjetio nekog svog kada je krenuo Mali krug velikih ljudi.

A kada je izgledalo da je posebna večer na vrhuncu, decibeli su probili sve granice jer na pozornicu se vratilo legendarno Prljavo kazalište. Teško je uopće izdvojiti poneku riječ o svakom od legendarnih hitova nastalih u više od 40 godina karijere jednog od najuspješnijih bendova s ovih prostora. Dovoljno je reći da je publika u glas od riječi do riječi pjevala cijelu večer. Crno-bijeli svijet, Pisma ljubavna, Mojoj majci, Marina nisu bile jedini hitovi.

- Posebno nas veseli nas da su i novije stvari i stari hitovi pronašli put do publike. Recimo, pjesma Stare navike odlično si je već utrla put u srca ljudi – rekao nam je pjevač Prljavaca Mladen Bodalec i dodao nešto što će bez sumnje obradovati sve obožavatelje – Idemo dalje, poručuje.

- Imamo još desetak gotovih pjesama u telefonima, još jedno četiri, pet moramo završiti i to nam je plan za ljeto kao i puno nastupa i koncerata na moru. Malo sunca, malo mora i malo odmora i u nove radne pobjede – zaključuje Bodalec. Ne sumnjamo zato da će se uskoro zapjevati i novi hitovi Prljavaca, tko zna, možda već sljedećeg lipnja na još jednoj Večernjakovoj biciklijadi.

VIDEO Uzavrela atmosfera na koncertu Prljavog kazališta na Večernjakovoj biciklijadi u Samoboru!