Atraktivni Ruben de Almeida, Portugalac koji je poznatiji pod imenom DJ Kura također večeras nastupa na ULTRA Europe. Zajedno s drugim poznatim imenima electronic dance music scene nastupit će na pozornici Arcadia koja ove godine živi neku novu dinamiku.

Već je nastupio na tri ULTRE.

- Volim ovaj festival jer je odlično organiziran a odvija se u velikoj zemlji koja je jako slična mojoj, i plaže i panorame, sve je jako slično Portugalu. Vaši su ljudi uvijek prema meni jako srdačni pa volim doći ovdje, kaže Kura.

Za svoj nastup na ULTRA Europe, priprema neke novitete.

- Pustit ću dvije stvari koje do sada nisam nigdje puštao. Ali, sada se nadam da ću ove godine imati više vremena za razliku od lani kada sam došao sat vremena prije a otišao pet minuta kasnije pa nisam mogao upoznati vašu zemlju jer sam morao na drugi festival. Nadam se da će se ljudima svidjeti što ću im puštati a onda se nadam i da ću ih bolje upoznati, jer u ova tri nastupa do sada nisam mogao ostati i upoznati se s vama. Sada ću to moći jer odlazim iz Splita u ponedjeljak popodne pa ću imati vremena, kaže portugalski DJ koji nakon ULTRA Europe ide za Cipar, pa za Tomorrowland. Naravno, jedno pitanje morali smo odvojiti za nogomet. Portugalski DJ nalazi posebnu inspiraciju u jednom od naših igrača.

- Nažalost, mi smo ispali, ali mi je drago da ste vi prošli jer je jedan od mojih najomiljenijih igrača svih vremena Luka Modrić. Uvijek mi je drago gledati ga kako igra, a kako znam i sve o njegovom životu, o tome kako nitko nije vjerovao kako će on postati velikim nogometašem jer je bio preniskim, potrudio sam se pogledati dokumentarac o njemu. Danas je on jedan od najdominantnijih igrača u nogometu. I zbog njega mi je drago da je Hrvatska prošla, a nadam se da ćete otići do kraja, kaže DJ Kura.