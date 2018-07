Sick Individuals nizozemski je DJ duo koji je u Hrvatskoj već i predobro poznat. Nastupali su i na Zrću, i na ULTRA Europe već dva puta, a onda i na još destinacija. Dok ovo čitate Rinze "Ray" Hofstee i Joep "Jim" Smeele možda već puštaju svoju glazbu na atraktivnoj pozornici Arcadia koja ove godine obiluje vrlo jakim imenima, sasvim dostojnima i glavne pozornice ULTRA Europe.

No, prvo je naše pitanje bilo očekivano – nogomet! Utakmicu je gledao Ray dok se Jim na odmoru pripremao za nastup na ULTRA Europe.

- Kakva utakmica! Čestitam, 120 minuta totalnog ludila. Taj vaš Modrić je nevjerojatan, odakle mu tolika energija. Odigrati cijelu sezonu i onda doći na Svjetsko prvenstvo i biti glavnim igračem, kaže Ray.

Kada je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj 1998. godine bilo je to upravo u utakmici protiv Nizozemske. Sjećaju li se dečki toga i što danas misle o nizozemskoj reprezentaciji koja se, nažalost, nije plasirala?

- Uh, možemo li nekako preskočiti to pitanje? Ne znam, Nizozemska mora sama sa sobom dogovoriti na koji će se način ponovo s uspjehom boriti za svoju zemlju, dosta se toga događa oko naše reprezentacije, vidjet ćemo. Možda bismo trebali pronaći neke nove talentirane igrače koji bi bili motivirani za nastupe u reprezentativnom sastavu, kažu Sick Individualsi.

Još malo nogometa. Znano je kako su prije velikih festivala momčadi švedskih i nizozemskih DJ-a odigravali prijateljsku utakmicu ali nismo čuli da se to još događa.

- To je uglavnom bilo prije ULTRE Miami. Ne znamo da li se to još događa, tko zna, možda su neki stariji dečki shvatili da to više nije za njih, pa su objesili kopačke o klin, kažu.

Vratimo se glazbi.

- Da, i ja mislim da je naš prvi nastup u Hrvatskoj bio još 2014. godine u Papayji. U Hrvatsku se uvijek vraćamo zbog publike i zbog vremena koje je uvijek lijepo. Nekako smo srasli s Hrvatskom, imamo sada ovdje i puno fanova, bila je to jedna od prvih zemalja koju smo posjetili za naše prve turneje nakon čega smo samo rasli i rasli. Vrijeme nam je vrlo važno jer najviše volimo nastupati na otvorenim festivalima poput ULTRA Europe. K tome, ima i dosta publike iz Engleske i drugih zemalja koji znaju da ovdje mogu dobro zapartijati, da je vibra odlična. A vi to imate, pa nije čudno da kada nastupamo vidimo u publici toliko različitih zastava, kažu Ray i Jim. Na ULTRA Europe nastupili su dva puta, večeras ih gledamo i slušamo na Arcadiji.

- I prošle smo godine nastupali na Arcadiji, a ranije smo predstavili jednu našu novu pjesmu, Get Low s Hardwellom na glavnoj pozornici. Iako je to bilo tek nekoliko minuta, vibra je bila fantastična pa se nadamo da ćemo iduće godine nastupiti na glavnoj pozornici, kažu Sick Individualsi. Što možemo očekivati večeras?

- Pustit ćemo tri naše nove stvari a imamo pet novih stvari koje ipak nećemo danas pustiti jer su prilagođene radiju, a želimo danas napraviti klupsku atmosferu, imat ćemo neke nove edite, prilagođavat ćemo se i svjetlu vani, neće to biti naš uobičajen način, malo ćemo to napraviti drugačije, govori nizozemski DJ dvojac. Gdje nakon ULTRA Europe?

- Rusija! Nevjerojatno, gotovo nikada nas nisu bukirali u Rusiji, a sada u dva mjeseca imamo tamo pregršt nastupa. Tko zna, možda se naprosto nekome svidio nastup, a on ima prijatelje koji su možda zatražili da nas i oni čuju. To su individualni nastupi, prvi smo puta bili na festivalu Sensation u Sankt Petersburgu, govore Sick Individuals.

Imaju i cijeli popis remikseva, za koji smatraju da im je najbolje uspio?

- Po meni Rihanna, kaže Jim, no onda su tu i ostali.

- Icona Pop remiks koji se još vrti, pa onda i David Guetta, taj doista volimo, kažu. Što u Hrvatskoj najviše vole, hranu, sunce ili nešto drugo? - Pa smijemo li reći – djevojke!, kažu Sick Individuals.