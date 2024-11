Valentina i Toni nisu se mogli suzdržati od poljubaca: 'Ja kad nekog ščepam, ne puštam'

Događanja na farmama u showu 'Ljubav je na selu' se zahuktavaju, a većina farmera je morala odabrati koja njihova dama napušta farmu. Farmer Toni iz prije nego je donio odluku koja cura ide kući, prvo je za njih pripremio zajednički zadatak – ličenje sobe. Valentina je Toniju s bojom za bojanje zidova napisala da je zauzet. "Ja sam uvijek zauzet", rekao je on.

- Toni je zauzet i oduzet. Kratko i jasno. Ja kad nekog ščepam, nema to više, ne puštam - istaknula je Valentina. Vivien je na zidu napisala posvetu 'Ljubav je na selu'. Ipak, Valentina je zaključila da crtež neće ostati jer je to manja soba i bit će spavaća soba.

- Mislim, opravdano je, smatram da ćemo možda opstati i da će tu možda danas sutra doći živjeti. Mislim da će neko vrijeme to srce ostati na zidu - komentirao je Toni. Dodao je kako će on dodatno srediti zidove nakon kandidatkinja. Valentina i Toni nakon krečenja zidova izmjenjivali su nježnosti pred kandidatkinjama.

- Kad sam s nekim u vezi, ja volim da to bude privatno. Nekako mi je ljepše. Lijepo je da se držimo za ruke, ali sad te neke druge stvari ne volim. Nisam ja baš u tom svijetu, ali ako to njima tako odgovara, to je njihova stvar. Nemam ja što tu reći - komentirala je Vivien. Valentina je priznala da bi nekad voljela biti više sama s Tonijem.

- Da su one tu više iz zezancije, a ne da imam osjećaj da se možda bore za Tonija - rekla je. Nakon zadatka, vesela ekipa otišla je na kavu, a Antonela je otkrila kako je Valentinina ideja bila da odu u kafić gdje radi Tonijeva bivša.

- Tako se postavila jer su Toni i ona zajedno i to je to - dodala je Vivien.

Toni i cure šetali su Vinkovcima, a Valentina i farmer međusobno su se hranili sladoledom. Antonela je i dalje smatrala da to među njima nije ljubav jer je prošlo premalo vremena. Toni je curama rekao kako se bliži prvo izbacivanje: „Kad ste došle, sve super... Drugi dan dobro, treći dan tenzije i problemi... Sam sebi sam rekao da je najbolje da vas sve tri pošaljem kući. Sve tri!“ „Mislim da je to Tonijeva istinska želja“, smatrala je Vivien, no farmer je ipak priznao da se samo šali.

Vivien mu je kazala da se već spakirala, a on je poručio da će ispoštovati njezinu želju. Antonela je priznala da joj je pao kamen sa srca što ona ne ide kući. „Toniju bih poručila da jako dobro procijeni svoje postupke prije nego što nešto ishitreno učini“, dodala je Vivien za kraj. „Nisam sretna, više bih voljela da je Vivien ostala“, kazala je Valentina.

