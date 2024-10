Bogatu nasljednicu prijateljice su ismijavale jer ne može naći dečka, a zbog muža je promijenila vjeru

Svi su ludi za serijom "Nobody Wants This"! U jednom dahu mnogi obožavatelji pogledali su ovu romantičnu priču, a već je potvrđeno da na streaming platformu Netflix stiže i druga sezona. S obzirom na to da su mnogi već prevrtjeli sve što se dogodilo u seriji i kemiju glavnih glumaca te prelazak na drug vjeru – vrijeme je da se pozabavimo i osobom koja ju je kreirala.

Zlatna mladež

Riječ je o Erin Foster (42), reality zvijezdi, poduzetnici i jednoj od voditeljica i pokretačica podcasta The World's First Podcast koji, kao i u seriji, radi sa svojom sestrom Sarom (43). Erin nije bila potpuni anonimus u Hollywoodu do ovog projekta, štoviše nije bila ni anonimus na losanđeleskoj javnoj sceni. Dugo godina bila je najbolja prijateljica reality zvijezde Nicole Richie, a u odličnim je odnosima i s Kate Hudson. Kako joj je to uspjelo? Rođenjem. Erin je zapravo dio zlatne mladeži u Los Angelesu. Njen otac je glazbenik David Foster kojeg se neki, ako ne po radu, sjećaju po tome što je bio u braku s Yolandom Hadid, bivšom manekenkom, reality zvijezdom iz showa "Kućanice s Beverly Hillsa" i majkom danas najpoznatijih modela – Belle i Gigi Hadid. David, koji je očito u mladosti bio živahan, Erin je dobio s manekenkom Rebeccom Dyer, a kada je puknuo brak s njom, pronašao je novu ljubav – Lindu Thompson. Linda je, s druge strane, bivša supruga olimpijca Brucea Jennera, koji je prije nekoliko godina priznao da se cijeli život osjećao kao žena, a danas tako i živi – pod imenom Caitlyn Jenner. U tom je braku Linda Thompson dobila sinove Brodyja Jennera i Brandona Jennera. Brody je reality zvijezda, dok je Brandon pjevač. Foster je zapravo cijeli život okružena najpoznatijim reality zvijezdama na svijetu ili barem njihovim satelitima, ali i hollywoodskom elitom. To ne umanjuje činjenicu da je uspješna. Jer mnogi koji se rode sa zlatnom žlicom u ustima, često završe u lošim financijskim situacijama ako svoje karte ne odigraju dobro. Čak i kad nije bila u fokusu javnosti, ljudi koji prate showbiz znali su tko je Erin. Visoka, zgodna i kronično single plavuša s odličnim smislom za humor. Štoviše, u društvu poznatih udanih prijateljica uvijek je bila na tapeti kao žena koja ne može naći dečka – no njihove šale nije shvaćala previše ozbiljno.

Uvijek je zapravo bila u sjeni svojih poznatijih prijateljica. Iako se činilo da možda ne želi biti dio svijeta showbiza i da gradi neki svoj put, na kraju je odlučila biti dio realityja, ali i pokrenuti podcast sa svojom staloženijom i smirenijom sestrom Sarom. Kao i kod brojnih influencera, uspjelo im je ono što ne uspijeva njihovim poznatijim frendicama – one su žene s kojima se mnoge žene zapravo mogu poistovjetiti. Erin je tada shvatila da bi ljude mogla zanimati i njena ljubavna priča sa suprugom Simonom Tikhmanom (40). Kada ga je upoznala, imala je 35 godina i nakon godina traženja bila je sigurna da je konačno našla onog pravog, čovjeka s kojim je htjela zasnovati obitelj – no to nije bilo bez prepreka. Bili su iz dva različita svijeta, njegova tradicionalna židovska obitelj, roditelji koji su pobjegli iz Sovjetskog Saveza, i njena obitelj u kojoj su se nizali razvodi, vjenčanja i glamurozni brunchevi sa zvijezdama. Foster nije znala što misliti o Simonu kada ga je ugledala u teretani.

Kasnije je zbog objava na Instagramu pomislila da nije za nju jer je prepažljiv i predobar, druži se najčešće s roditeljima i dečkima s kojima igra u lokalnom košarkaškom timu. Razlika između njega i Noaha, kojeg u seriji glumi Adam Brody, jest ta da Simon nije rabin, već je šef The Core Entertainmenta, tvrtke koja se bavi menadžmentom poznatih. Svejedno, jedna je stvar slična – Erin je rekla kako joj je kad su se upoznali, Tikhman rekao da će žena s kojom će stupiti u brak morati biti Židovka. Ipak, započeli su vezu i Foster je zbog njega promijenila vjeru, točnije od agnostika je postala židovske vjere. Sada su u braku i imaju jedno dijete, koje su dobili ove godine u veljači. Riječ je o djevojčici, a dali su joj ime Noa Mimi. S obzirom na to da Simon jako čuva svoju privatnost, isprva nije bio oduševljen idejom svoje supruge da napravi seriju o njihovu životu.

Vjera u ljubav

– Oprosti, prodala si seriju o čemu? – pitao ju je kada mu je rekla o čemu je riječ. – Počela sam paničariti. Nisam uopće mislila da bi to mogao biti problem. Mislila sam 'O moj bože, pretvorila sam našu priču u nešto jako cool, možeš mi zahvaliti' – prisjetila se Foster u jednom intervjuu. Da konačno prihvati njenu ideju, pomogli su joj Tikhmanovi roditelji, koji nisu bili protiv toga te su je podržali. Već u jednoj od epizoda vidjeli smo kako se Joanne nakon prvotnog ushićenja ipak malo zaustavila i odlučila razmisliti o tome želi li stvarno biti židovske vjere, pa će vjerojatno to biti glavna tema sezone – naravno, isto je razmišljala i Erin, pogotovo nakon što se našla s tri rabina, koji su je upozoravali na moguće probleme nakon što promijeni vjeru. Bez obzira na to što znamo kakav je kraj priče u stvarnom životu – s nestrpljenjem čekamo novu sezonu i nastavak ove priče, koja je mnogima izmamila osmijeh na lice i vratila vjeru u pravu ljubav.

