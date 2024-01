UŽIVO Vanna nakon Martinove izvedbe 'Sjaj u tami': On pobuđuje silne emocije i ljudi plaču kad ga slušaju

Ana Širić, Luka Novokmet, Jakov Peruško Rihtar i Martin Kosovec finalisti su četvrte sezone showa "The Voicea Hrvatska". U velikoj završnici večeras će nas jednim nastupom podsjetiti kako je sve počelo (izvest će pjesmu s audicije), zatim će otpjevati pjesmu koju su pripremili za njihov posljednji solistički nastup u natjecanju, a svi finalisti zajedničkom izvedbom oprostit će se od gledatelja koji su ih podržavali tijekom "The Voicea Hrvatska". Glasovi gledatelja će odlučiti tko je pobjednik ove sezone i hoće li titulu najljepšeg glasa Hrvatske osvojiti natjecatelj iz tima Vanna, Dino Jelusić, Damir Urban ili Davor Gobac.

Finalnu večer otvorili su svi natjecatelji četvrte sezone showa glazbenim brojem "Walking on sunshine" grupe Katrina & The Waves. Prvi je u finalnoj emisiji nastupio Jakov Peruško Rihtar koji je izveo pjesmu 'Arms of a Woman' Amosa Leeja s kojom je nastupio i na audiciji.

- Opuštenije je izveo, sigurniji je bio danas. Jakove tu smo gdje jesmo - to je to. Ponosan sam na tebe - poručio mu je mentor Dino Jelusić. Sljedeći je nastupio Martin Kosovec iz Vanninog tima koji je opet otpjevao pjesmu "My way" Franka Sinatre s kojom je nastupio i na audiciji. - Nisam na audiciji čula još glas i pitala sam se jel moguće da će netko pjevati "My way" na audiciji i moguće je. Sad smo tu na kraju ovog showa, ali za nekog tko ima 18 godina sve je na početku. Bravo, Martine - poručila mu je Vanna. Ana Širić iz tima Damira Urbana nastupila je treća s pjesmom "If I can dream" Elvisa Presleyja s kojom je publiku i žiri zadivila na audiciji.

- Ona je divna. Kad je čovjek sluša zaboravi da je u ulozi mentora i odnese te. Zavedeš sve tom pjesmom i jedva čekam da kad ovo završi ti snimiš svoju ploču da te mogu slušati svaki dan - poručio je Ani mentor Urban. Luka Novokmet, kojem je mentor Davor Gobac, nastupio je četvrti s pjesmom "You do something to me" Paula Wellera. - Luka je prošao sve testove koje je mogao, nije mogao to bolje otpjevati - poručio mu je mentor. Počelo je glasanje koje će trajati sve do pred kraj emisije. Nakon nastupa finalista Vanna i Dino Jelusić izveli su pjesmu "Please forgive me" Bryana Adamsa. U drugom krugu natjecanja finalisti su se predstavili pjesmama koje dosad nisu izveli u showu. Jakov Peruško Rihtar nastupio je prvi u drugom dijelu finala i izveo je pjesmu "Ostala si uvijek ista" od Miše Kovača. Dino je jako emotivno gledao njegov nastup.

- Mentor treba psiho terapiju što prije. Jakov i ova pjesma su se dogovorili jučer ujutro, imali smo drugu pjesmu za live. Jakov sve što otpjeva pretvori u zlato. Došli smo do ideje da to bude ova pjesma i ne znam iskreno koji bi drugi pjevač pod ovakvim presingom osim Jakova tko bi u samo jedan dan mogao ovu pjesmu ovako izvesti. Jakov nikada ne zezne i to je predivno i zato vjerujem u njega i vjerovat ću u njega i nakon showa - rekao je Dino.

Martin Kosovec izveo je pjesmu "Sjaj u tami" grupe Dorian Gray, a nakon njegove izvedbe svi su se mentori ustali i zapljeskali mu.

- Martin pobuđuje silne emocije i ljudi plaču kad ga slušaju kako pjeva i dobro da nisi toga ni svjestan. Veliki talenti imaju veliku odgovornost - rekla je Vanna sa suzama u očima.