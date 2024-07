'Uzeli smo jednu misao vodilju, otac je htio da to bude riba, i tako se držimo već 23 godine'

Konoba Kod Spavalice je obiteljski á la carte restoran na otoku Viru čija se ponuda temelji na ribljim jelima i spaja tradicionalno s modernim već više od dva desetljeća, što je rezultat u prvom redu ljubavi prema onome što rade. Konoba svojim interijerom nalikuje ribarskoj barci, punoj mreža i raznih sitnih ribarskih detalja. Tu su izloženi mnogobrojni predmeti koji su se u prošlosti koristili na otoku te tako pruža jedinstveno iskustvo upoznavanja s tradicijom i običajima otoka.

- Konoba Kod Spavalice jedan je od najdugovječnijih restorana na otoku Viru, koji kontinuirano posluje već gotovo 25 godina. Ovo je obiteljski restoran koji njeguje ljubav prema dalmatinskoj kuhinji i tradiciji otoka Vira. Svojim jedinstvenim ambijentom te jelovnikom koji spaja tradicionalno i moderno trudimo se suvremenom gostu približiti dašak prošlosti - kaže za Večernji list vlasnica konobe Elizabeta Fumić, ističući kako ono čime se najviše ponosi je njena konoba, u kojoj naglasak stavlja na jela iz mora i lokalno uzgojene namirnice.

31.08.2023., Vir - Reportaza sa otoka Vira. Marino Radovic, nacelnik Opcine Vir. Konoba Kod Spavalice. Elizabeta Fumic. Photo: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Spavalica je lokalni nadimak za mog šukundjeda. Kako je puno ljudi ovdje na otoku istog imena i prezimena, to je bio problem za raspoznavanje i tako su nastali nadimci. Moj je šukundjed bio prvi Spavalica, a njegovi potomci nastavili biti Spavalice. Tako je moj pokojni otac odlučio konobi dat ime Kod Spavalice. Konoba radi cijelu godinu, ljeti i zimi. Trudimo se da naši gosti osjete te neke starinske, intenzivne i izvorne okuse. Kako je moj brat ribar, tako imamo uvijek svježe, domaće hobotnice, ribe, lignje i sve ostale morske plodove. Mi smo tu poznati po punjenoj hobotnici ispod peke. Baziramo se na mediteransku kuhinju i naš jelovnik je oko 80 posto morskih plodova - govori Elizabeta opisujući što za nju znači nešto autohtono.

- Autohtona hrana znači izvorna, da riba ima okus po ribi, da nije zamaskirana nekakvim začinima, raznim dodacima. Ako je, recimo, meso ispod peke, tu ide samo meso i krumpir, i to je to. Ljudi su zaboravili kakvog je okusa stvarno krumpir i meso jer uvijek se zakamuflira nekakvim dodacima, začinima, intenzivnim povrćem. Peka je jelo koje se kod nas naručuje dan ranije jer cijeli proces pripreme traje dugo, a namirnice nabavljamo isključivo svježe, neposredno prije spravljanja jela. Inače, povrće je ok, ali ja volim da gost osjeti okus onoga što jede. To su stari recepti koji se prenose s koljena na koljeno - kazala je Elizabeta nabrojivši nam neka od jela koje se mogu pojesti u njenoj konobi.

VEZANI ČLANCI:

- Naša kuhinja se razlikuje od drugih u tome što mi ne svaštarimo. Uzeli smo si tu jednu misao vodilju, otac je htio da to bude riba, i mi se tako držimo već 23 godine. Naš jelovnik ima dva-tri mesna jela, i to je uglavnom pileći file i svinjski kotleti. Salata od hobotnice, recimo... kuha se samo hobotnica, ako je friška onda ne treba puno ni soli. Ubaci se krumpir u kori da se skuha s njom, češnjak, peršin, malo luka, limunov sok, maslinovo ulje i to je to. Sada na dnevnoj bazi imamo dva menija, jedan mesni, jedan riblji, a u zadnje vrijeme pazimo na vegetarijance i tako smo proširili na meniju te neke vidokruge - govori Elizabeta ističući kako imaju odrezak od tune, ribu, sabljarku, brancine, orade, salate od hobotnice, slane marinirane inćune, lignje na žaru i frigane, domaći tartar, pršut i sir...

- Tu je još i file s tartufom, brodet od liganja s palentom, brodet od sipe s palentom s kozicama... to su neki pomaci u našem meniju. Ljudima uvijek preporučim, ako hoće osjetiti okus ribe, da uzmu ribu sa žara. Kako preporučim, tako i preferiram. Bilo koja friška riba je vrh. Jedno od tradicionalnih virskih jela su lignje "na crno". U hladnim zimskim danima, nema ništa slađe od toga da se lignje samo "bace" na roštilj - neočišćene. Iako ih i dalje ponekad tako pripremamo zimi, za svoj gušt, u konobi ih možete isprobati klasično pripremljene na žaru, uz blitvu s krumpirom kao prilog. Još jedan klasik s našeg menija je bistra riblja juha. U Dalmaciji se ovo jelo tradicionalno poslužuje s komadićima ribe i malo riže, uz dodatak maslinovog ulja i peršina. Riblja je plata neizostavna, a volimo se držati i izreke koja kaže da riba pliva tri puta: prvi put u moru, drugi u maslinovom ulju, a treći put u vinu. Ipak treba slušati starije i iskusnije! - govori Elizabeta dodajući kako se crni rižoto nekada smatrao sirotinjskom hranom, a danas je prava delicija koja predstavlja tradiciju Dalmacije.

- Naš se priprema prema recepturi koja se s koljena na koljeno prenosi unutar naše obitelji. Njoki s kozicama i tikvicama prava su ljetna hrana. Osim hobotnice, od morskih delicija pod pekom nudimo i punjene lignje s kojim se posebno ponosimo jer je to naš specijalitet po kojem smo najviše poznati. Naravno uz domaće goste, najviše nam dolaze stranci, tradicionalno Mađari, Slovaci, Česi, Nijemci, Austrijanci....a u zadnje vrijeme i sve više Talijana - govori Elizabeta koja je nakon preuzimanja restorana napravila mali redizajn konobe.

GALERIJA: 'Uzeli smo jednu misao vodilju, otac je htio da to bude riba, i tako se držimo već 23 godine'

- Što se tiče interijera, ovo je mali redizajn koji sam ja napravila jer je prvi dizajn napravio moj otac. Budući da sam ja preuzela konobu, malo sam više stavila svoj štih u nju. Ja inače volim bilo kakav oblik tog rustikalnog, drva, vatre, cijeli taj kamin koji je unutra je impozantan i daje tu toplinu. Ako se sjetimo tog nekog starog ljudskog roda kada su se svi skupljali oko vatre, da li je to moj restoran kao osobe ili mjesta, ali tu je taj kamin i toplina koju nastojim pretočiti svojim gostima. Još jedna stvar koja Spavalicu čini posebnim je predivna krovna terasa s koje preko dana možete uživati u pogledu koji se pruža na Velebit i otok Pag, dok noću nudi nezaboravno iskustvo gledanja u zvjezdano nebo ili, pak, opuštajući kutak za provođenje vremena s vašim najdražima - istaknula je Elizabeta, ponosno ističući kako su 2023. godine osvojili plaketu za najbolje iznajmljivače Zadarske županije u kategoriji soba s pružanjem usluga doručka, što je najveći dokaz da ljudi prepoznaju njihovu kvalitetu. Kaže kako najviše gostiju u zimskom razdoblju dolazi od prosinca do ožujka, a većinom su to stranci koji dolaze uživati na otok Vir koji je i zimi privlačno mjesto s mnoštvo prigodnih događaja.

- Jedna od najvećih prednosti boravka u pansionu Kod Spavalice je osjećaj dobrodošlice i gostoprimstva koji vas prati od trenutka kada kročite kroz vrata. Osoblje je uvijek dostupno za pružanje informacija, ali i jednostavno za razgovor i druženje. Gosti se često vraćaju zbog srdačne atmosfere i osjećaja kao da su dio velike obitelji. Bilo da dolazite na otok Vir zbog odmora, avanture ili gastronomskih užitaka, konoba i pansion Kod Spavalice nude sve što je potrebno za opušten i bezbrižan odmor - zaključuje Elizabeta Fumić.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija