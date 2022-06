Užarile se tipkovnice od komentara zbog Krune: 'Da se pogledao u ogledalo, shvatio bi da nema šanse s one dvije'

Jučer je u showu 'Ljubav je na selu' bilo vrijeme za posljednje susrete tijekom kojih su se farmeri i njihove kandidatkinje ponovno suočili i izrekli sve ono što misle da trebaju. Mnoge gledatelje najviše je iznenadilo kada su saznali da se Krunoslav i Gordana druže. Naime, pred kamerama su priznali da se čuju svaki dan preko mobitela, te da je Goga kod Krune i prespavala.

Nakon što su pogledali epizodu, obožavatelji showa su se požurili cijelu situaciju komentirati na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

"Mislim da je Goga prava osoba za Krunu, neiskvarena, dobra kao i on sam. Oboje su prošli neke ružne stvari u životu i između ove dvije tuke željne promocije i Goge uvijek bi izabrala Gogu", "Istina,al taj čovjek gleda samo fizički izgled, prvo neka stane ispred ogledala pa da vidi sebe onda dalje neka krene, jer pričao je kako je ona kao muško itd...tražio je izgled, dobio je pedalu od obje", "Slažem se s vama u potpunosti. Pratila sam od početka emisiju i vidjela sam njegove izjave. U neku ruku ga mogu razumjeti jer su mu ove dvije pomutile pamet, i Goga nije mogla doći do izražaja...ali dobro kažete da se pogledao onako pošteno u ogledalo shvatio bi da nema šanse s ove dvije. Mislim da je dobio sto je tražio, da mu to je nekakva škola..na malo teži način je shvatio neke stvari, nažalost. Kakav god da je iskvaren nije, samo je mislio krivom glavom (tipično muški), ali ipak zaslužuje biti sretan", "Kruno želio da ostane tajna a Goga se izlajala...", "Kruno će uz Gogu biti sretan ona je dobra i vrijedna kao on sretna sam zbog njih. Kruno budi ponosan na njenu osobnost. Imao si loše iskustvo i zaslužujete sreću Sretno vam bilo", "Kruno, Goga će ti barem biti doma uz tebe nećeš joj morati plaćati nokte, trepavice i perike, a i vrijedna je", "Mislim da su Gordana i Kruno par!", "Mislim da Goga samo 'malo' želi da bude i ona u centru pažnje" pisali su gledatelji.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Sramežljivi Kruno je stigao idući i bez puno riječi se pridružio svojim djevojkama, koje su pohvalile njegov stajling.

No nije trebalo dugo čekati na prve razmirice. Gordana se prisjetila kako ju je Kruno prvu izbacio s farme, no nije mu to zamjerila jer se s njim čula već sljedeći dan. ''Svaki dan se čujem s njim preko mobitela. Jučer sam bila i kod njega'', dodala je.

''Ti si pčelica, Kruno'', uzviknula je Irena.

''Ide malo do Irene pa ona ništa ne da, pa pokušava od mene, pa se onda prešalta na Gogu'', zaključila je Ines.

''Došla sam dan prije ovog snimanja u njegovu kuću. Jako puno smo razgovarali, još više smo se zbližili'', dodala je Goga, a farmer je obećao kako među njima ništa nije bilo i svatko je spavao u svojoj sobi.

