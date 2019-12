Uskoro dolazi beba! Franka pokazala veliki trudnički trbuščić: 'Zadnji put u jednom komadu'

Tko se dobro najeo na Adventu a tko je heavily pregnant? 😝🤓🥳 @daliborpetko mislim da nije teško pogoditi 😂 Moj zadnji posjet studiju u jednom komadu... 🙈 weeeee, leptirićiiiiii! #trbušastaekipa

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Dec 20, 2019 at 9:37am PST