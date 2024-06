Uoči Eura Livakovićeva supruga pohvalila se velikim uspjehom, oduševila svoje pratitelje

Prije nešto više od pola godine jedini vlasnici The Garden Loungea, inače poznatog bara na zadarskom Muraju postali su upravo Dominik Livaković i njegova supruga Helena. Potvrdio je to tada bivši vlasnik bara Nick Colgan, nekadašnji studijski menadžer grupe UB40. Colgan je pokrenuo popularni The Garden festival u Petrčanima, a potom se sa suprugom Charlotte i djecom preselio u Zadar i otvorio The Garden Lounge na mjestu bivše terase hotela Beograd.

The Gardenu je bila potrebna temeljita obnova, a Helena Livaković je sad ponosno na društvenoj mreži Instagram pokazala rezultate. Inače, Dominik Livaković i Helena Matić sudbonosno da izgovorili su prije točno dvije godine u zadarskoj katedrali svete Stošije, romaničkoj trobrodnoj građevini iz koje su se u pratnji svojih gostiju zaputili u obližnji luksuzni resort Falkensteiner. Prije samog obreda, okupljanje uzvanika bilo je zakazano u rano poslijepodne upravo u The Garden Loungeu, tako da postoji i emotivna povezanost s tim ugostiteljskim objektom.

FOTO Pogledajte uređenje bara Helene i Dominika Livakovića

Livaković je na svadbu stigao u crnom odjelu kojeg je upotpunio s crnom leptir mašnom i lakiranim cipelama. Mlada je zablistala u jednostavnoj bijeloj vjenčanici, a svoje duge smeđe lokne pustila je da slobodno padaju. Nogometaš i njegova ljepša polovica, koju su domaći mediji tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine prozvali ‘hrvatskom Meghan Markle’, a u vezi su od ljeta 2017. godine.

