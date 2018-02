Unatoč svim tim burama naš ženski hormonski organizam uspješno radi

Za svoj je rad na HRT-u do sada primila već tri Večernjakove ruže, a podjednako uspješnom karijerom voditeljica Daniela Trbović može se i danas pohvaliti. Štoviše, prošle je godine ponovo pokazala svoj veliki talent u emisiji “Žene povjerljivo” u kojoj je progovorila o ženskim pitanjima. Upravo zbog toga i ove je godine nominirana za Ružu, i to u kategoriji TV osoba godine.

Što vam znači priznanje, odnosno nominacija za nagradu Večernjakova ruža za TV osobu godine?

Puno je televizija, programa, emisija i, kad vas netko uoči i izdvoji, i to zbog dobrog, razlog je to za zadovoljstvo. Sretna sam zbog nominacije i to je priznanje cijeloj vrijednoj, ženskoj ekipi emisije Žene, povjerljivo!

Ponosna ste vlasnica nekoliko Ruža. Priželjkujete li da se isti scenarij dogodi i ove godine?

Imam tri Ruže. Osvojila sam ih još u prošlom tisućljeću i pamtim taj ushit zbog nagrade. Zadovoljna sam i nominacijom, a snašla bih se i u spomenutom scenariju. Sjajno je već da me žiri izdvojio, a godi kad se gledatelji uključe glasanjem. Žao mi je što nemam brojniju obitelj…

Kakav je osjećaj biti dio tima koji stvara emisiju koja je u kratko vrijeme osvojila publiku?

Naša je emisija rezultat timskog rada. Urednice su Maja Tokić i Nataša Kraljević Kolbas. Prva emisija bila je pred gledateljima krajem ožujka 2017. i u tom kratkom periodu uspjele smo stvoriti svoj krug zainteresiranih gledatelja. Samo naputak onima koji nas možda još traže utorkom, od početka godine idemo četvrtkom na Drugom u 20.05 sati. Moćna smo ženska gomilica koja je i prije surađivala tako da smo jedan uhodani mehanizam, jedan hormonski organizam koji unatoč svim tim burama uspijeva nešto i napraviti.

Možete li izdvojiti neku od tema ili sugovornika koji su vas osobito zaintrigirali? Postoji li netko koga biste voljeli dovesti u emisiju ili je netko odbio doći?

Šalimo se da će nam sve žene u Hrvatskoj doći u emisiju. Kad sam vani, ujedno sam i u lovu na potencijalne gošće i samo punim mobitel kontaktima. Drage naše, svima vam se radujemo! Nitko nas nije s gnušanjem odbio i vjerujem da se u naših pedeset minuta gošće ugodno osjećaju.

Otkud crpite inspiraciju da svaku emisiju napravite zanimljivom?

O temama i gošćama se dogovaramo, razgovaramo i bistrimo. Zajedno smo jače! Pa onda ide prva ruka, prvi krug dok ne iskristaliziramo i ne zatvorimo priču. Nadahnuća nam ne nedostaje. Život žene, naša svakodnevica, poticajni su. Možda bi bilo bolje da nam je ponekad i dosadno.

Što vas, nakon godina na televiziji, i dalje potiče na što kvalitetniji rad?

Volim svoj posao. Uzbuđenje, kreativnost, svakodnevne ispite i potvrđivanje iznova i iznova. Sjajno je raditi ono što voliš i od toga živjeti. Potiču me strast i odgovornost.

Tko vam je najveći kritičar?

Mama obvezno sve gleda, ali ona nije kritična, ona je obožavateljica. Sina već odavno ne zanimam, on je pripadnik generacije koja ima i novi dio tijela, pametni telefon. Ostaje mi samo sestra, ona ponekad nešto i primijeti.

Što radite za svoju dušu, kako se odmarate i obnavljate energiju?

Gotovo dvije godine moju dušu sanira jedan njemački špic. Moja ljubav proporcionalna je količini njegovih dlaka. Dakle, obožavam ga. Zbog njega sam svakodnevno vani. I kad prži i kad ledi. Kad nisam sa psom, onda sam sa sestrom.

Kakvi su vam planovi za ovu godinu?

Korak po korak. Treba sezonu privesti kraju. Još je puno priča i zanimljivih gošći pred nama.

Tko će i gdje čuvati Ružu ako je osvojite?

Imam infrastrukturu za Ružu. Polica je spremna. Dragi gledatelji i čitatelji, sad ste vi na redu. Navalite!