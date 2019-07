ULTRA zaplovila najvećim jedrenjakom na svijetu

To može samo Swedish House Mafia! Više od 40 tisuća obožavatelja okupilo se na stadionu Park Mladeži kako bi pozdravili ove švedske super zvijezde. Neviđeni spektakl privukao je pažnju cijelog svijeta, a Split i Hrvatska nakon svega mogu uistinu biti ponosni. Festival ULTRA Europe opravdao je sva očekivanja, a brojka od preko 120 tisuća posjetitelja, u samo prva tri dana te posjetitelji iz više od 143 zemlje svijeta govore o tome da pravo vrijeme za festival tek dolazi.

- Počašćeni smo što smo ovdje. Ovo je za nas posebna noć jer ULTRA Europe ima posebno mjesto u našem srcu. Mislim da više nismo prijatelji, sada smo obitelj i volimo vas. Vi ste najveći razlog zbog koje smo ponovno zajedno i hvala vam tome. Pjevajte s nama ULTRA! Hrvatska, pjevaj s nama”, riječi su kojima je ovaj popularni trojac pozdravio svoje brojne obožavatelje, a time je i završio splitski dio festivala koji se upisao kao najuspješniji i najbolji do sad. Velebna produkcija, do posljednje minute izrežiran nastup uz posebne efekte koji su pratili izvedbe njihovih najvećih hitova – bio je ovo jedan od nastup koji se nisu smjeli propustiti.

- Iznimno sam ponosan na sve rezultate koje smo ostvarili ove godine. Nova lokacija, milijunti posjetitelj, dolazak Swedish House Mafie te rekordne brojke već u ovoj fazi. Riječ je o vrlo kompleksnom događanju za koji se pripremamo cijelu godinu, a preseliti festival na novu lokaciju, u samo tri tjedna, bio je veliki izazov. No, vjerovali smo da je riječ o rješenju koje pruža puno veće mogućnosti, o prostoru koji može pratiti razvoj festivala i vjerovali smo da će naši posjetitelji to znati prepoznati i podržati. Više od 40 tisuća posjetitelja iz 143 zemlje svijeta obilježilo je svaku noć na Parku Mladeži, a pred nama je tek program po otocima. Radimo odličan posao, po najvišim sigurnosnim i svjetskim standardima, a sretan sam što su to prepoznali građani Splita i što su svake godine nevjerojatni domaćini“ – izjavio je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live, organizatora festivala.

Splitski dio festivala proteklih dana nisu propustile posjetiti ni brojne poznate osobe poput Vanne koja je došla u društvu supruga Andre i kćeri Jane, Ive Radić, Anamarije Asanović, Ivana Tandarića iz ELFSA, Petra Graše, Luke Nižetića, Damira Kedže, Ivana Pažanina, Domenice, Hane i Ivana Huljića, Jole, Radovana Stošića, modela Lune Valas, Paule Puškaš, Patrika Cvetka i Drage Pezića. U sjajnoj su atmosferi uživali i predstavnici vlasti te turističkog sektora; ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, državni tajnik Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, direktorica TZ grada Zagreba Martina Bienenfeld te Alijana Vukšić, direktorica TZ grada Splita.

Ovaj festivalski gigant nastoji sačuvati i povezati sve ono što Split čini Splitom te posjetiteljima iz svih krajeva svijeta ispričati jedinstvenu priču o gradu, Hrvatima i Hrvatskoj. Jedan od simbola Splita svakako je tvrtka Brodosplit te brodogradilište čiji su se kranovi bili dijelom industrijske scenografije na pozornici RESISTANCE. Splitska tvrtka upravo je završila izgradnju impozantnog jedrenjaka imena Flying Clipper, koji je danas ugostio predstavnike festivala ULTRA Europe i čime je na znakovit način započela DESTINATION ULTRA – glazbeno putovanje po hrvatskim otocima, Braču, Hvaru i Visu. Riječ je o najvećem jedrenjaku na svijetu koji će ući i u knjigu Guinnessovih rekorda, a ima 150 luksuznih kabina te može ugostiti 300 putnika i 150 članova posade. “Naše ćemo prijatelje iz ULTRE prevesti iz Splita za Hvar, kako bi na neki način spojili ova dva velika projekta zajedno. Riječ je o brodu dugom 162 metra, a ovo je posljednja tehnička proba prije kretanja u komercijalnu plovidbu.

Tijekom ljetnih mjeseci zadržavat će se pretežito na Mediteranu dok će za vrijeme zimskih mjeseci ploviti Karibima“ – izjavio je Radovan Načinović, direktor projekta novogradnje 483 iz Brodosplita. Prva stanica na popisu destinacijskog programa je otok Brač, točnije 585 Club na Bolu gdje će zasvirati Vanillaz i Cheat Codes, glazbeni trojac iz Los Angelesa koje je nastupio i sinoć na glavnoj pozornici. “Bilo je doista nevjerojatno! Uvijek je poseban osjećaj svirati pred toliko ljudi, a energija koja se desi na festivalima je teško opisiva. Večeras na Braču će biti puno intimnije ali jednako dobro i zabavno.

Jako volim Hrvatsku i bio sam ovdje više od sedam puta. Uspio sam vidjeti dosta obale, a posebno mi se sviđaju otoci“ – izjavio je Trevor Dahl. ULTRA Beach je na rasporedu sutra, a na pozornici ispred atraktivnih kaskadnih bazena hotela Amfora Grand Beach Resort, zasvirat će trenutno najvrući i tek svijetu obznanjeni dvojac Europa – projekt iza kojeg stoje velikani Martin Solveig i Jax Jones. Drugo ime na popisu je britanski duo Sigma, a zabava će se nastaviti u Carpe Diem Beach Clubu uz program RESISTANCE i Dubfire, Techansia i Carlo Lio, koji će nastupiti pod imenom SCI + TECH. stanica ovogodišnjeg ultimativnog iskustva je RESISTANCE Vis Closing Party, koje je rezervirano za 17. srpnja, a održat će se, već tradicionalno, u bajkovitoj tvrđavi Fortica.

Ovo posebno druženje uz zalazak sunca i pogled na Jadransko more, za samo dvije tisuće posjetitelja obilježit će britanska house i dance zvijezda Nic Fanciulli i Art Department. Ponosni