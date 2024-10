U show se vratili Tomislav i Mateo: 'Smatram da oni koji su otišli van nemaju pravo na glavnu nagradu'

Pred natjecateljima je bilo osmo vaganje ove sezone 'Života na vagi', a s obzirom na to da su ispunili zadani cilj i skupa skinuli i više od 20 kilograma - nitko nije otišao kući, nego su neki vratili i dobili novu priliku za ulazak u finale! Prvi su na vaganje izašli Esmir i Antonio, a Edu je zanimalo koliko najmlađi kandidati odradi treninga vikendom i on je priznao da je preskočio neke. „Propuštanje treninga ne dolazi u obzir“, još jednom je svima ponovio Edo. Esmiru je bilo drago što se čuo s kćeri, koja je bila iznenađena koliko je smršavio. Na posljednjem vaganju Esmir je imao 131,6 kilograma, a Antonio 133,8 kilograma - Esmir je skinuo 5,2 kilograma, što je 4% tjelesne mase, a Antonio je 4,7 kilograma, što je 3,5% tjelesne mase. Skupa su izgubili 9,9 kilograma, što je 3,7% tjelesne mase.

Alina i Marija su prepričavale dojmove od prošlog tjedna i bile uvjerene da će imati top rezultat. Prošli put Alina je imala 118,1 kilogram, skinula je 3,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase dok je Marija imala 142 kilograma, izgubila je 5,2 kilograma, što je 3,7% tjelesne mase. Skinule su 8,8 kilograma, odnosno, 3,4% tjelesne mase.

Nikolina je bila sama na vaganju i pričala kako joj je bilo s cimerice te da joj je ponekad bilo jako teško u životu, najviše kad suprug i ona nisu bili zaposleni. Prošli put imala je 139,6 kilograma, sad je izgubila 4,1 kilogram, što je 2,9% tjelesne mase. „Ona je veliki radnik“, komentirala je Mirna.

GALERIJA Ovo su kandidati osme sezone showa 'Život na vagi'

Davorka je presretna zbog susreta s obitelji, no i dalje je muči išijas i baš je frustrira što ne može trenirati kao i ostatak ekipe. Posljednji put vaga joj je pokazala 119,4 kilograma, a skinula je 3,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase. Rasplakala se od sreće, a i treneri su bili ponosni na nju i vjeruju kako će daleko dogurati u showu.

Prvi put na vaganje bez imuniteta stigli su Antonija i Ivica, koji su bili sretni što su s ekipom sudjelovali u izazovu. Tonka se pohvalila da je prvi put šetala s Mirnom izvan kampa i sjela na bicikl! Edo je hvalio i Ivicu i smatra kako će on odsad biti samo u uzlaznoj putanji. Prošli put Antonija je imala 191,6 kilograma, a Ivica 217,2 kilograma - Tonka je izgubila 5,7 kilograma, što je 3% tjelesne mase dok je Ivica izgubio sedam kilograma, što je 3,2% tjelesne mase. Skupa su izgubili 12,7 kilograma, odnosno, 3,1% tjelesne mase. „Ovo je potvrda da možemo i ovaj tjedan opet moramo dati gasa i truditi se“, rekao je Ivica.

Jasno je bilo da nitko od natjecatelja ne ide kući jer su od obaveznih 20 kilograma skinuli 39,1 kilogram, a Marijana im je najavila još neka iznenađenja u 'Životu na vagi'. „Ne samo da netko ne ispada nego se netko i vraća“, najavila je Marijana i otkrila da se vraćaju samo oni koji se nisu sami eliminirali i vani su postigli najbolji rezultat.

Vratili su se Tomislav i Mateo, koji su bili presretni što su dobili drugu priliku i otkrili da su se vani pridržavali svega što su naučili u showu iako su iskušenja bila svuda oko njih! Kada su napustili 'Život na vagi', Tomislav je imao 145,4 kilograma, a Mateo 169,7 kilograma. Tomo je otišao prije tri tjedna, a Mateo prošli tjedan - sada je Tomislav izgubio 4,4 kilograma, što je 3% tjelesne mase i Mateo sedam kilograma, što je 4,1% tjelesne mase. „To je dokaz svima da se može i kod kuće nastaviti mršavjeti“, rekao je Mateo.

Nakon vaganja pogledali su svoje trenutne postotke izgubljene tjelesne mase, a trenutno je najbolja Alina s izgubljenih 21,2% tjelesne mase. „Ne mogu vjerovati da je moj postotak veći čak i od muških!“ rekla je, a Edo dodao da ne mora ni naglašavati kako je Alina zasluženo na prvome mjestu. „Samo je Esmir još konkurentan, ovi ostali ne mogu više pratiti njezin tempo. Ako se nešto ne promijeni, mislim da je Alina blizu pobjede u 'Životu na vagi'“, rekao je Edo.

Mateo je kasnije pričao ekipi koliko mu je drago što se vratio, a potom su komentirali kako je Tomislav malo izgubio u tri tjedna koliko nije bio s njima. Nikolini je isto bilo drago što ga vidi, ali nije bila presretna zato što su cure razgovarale kako bi konačno žene mogle do finala. „Ta igra meni ne štima jer smatram da oni koji su otišli van nemaju pravo na glavnu nagradu.“

Nikolina i Davorka nemaju para kao i Tomislav i Mateo, a kako će to završiti - ne propustite pogledati sljedeći tjedan od srijede do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

VIDEO Glumac Moamer Kasumović oglasio se na Facebooku prvi put nakon osude za pedofiliju