Poznata glumica ne dozvoljava svojoj djeci korištenje pametnih telefona i društvenih mreža, a ovo je razlog

Holivudski par Ryan Gosling (43) i Eva Mendes (50) svoj privatni život skriva dalje od kamera. Kanađanin i Kubanka tijekom više od 10 godina zajedničkog života dobili su dvije kćerkice - Esmeraldu (10) i Amadu (8). Prema njima se odnose zaštitnički, pa tako djevojčice svoju školu odrađuju od kuće. U rijetkom intervjuu za The Sunday Times glumica je otkrila i da svojoj djeci ne dopušta korištenje pametnih telefona i društvenih mreža, prenosi Page Six.

- Da svoju djecu pustim na internet u smislu: - Evo, potraži nešto', bi za mene bilo isto kao da im kažem: 'Idi se prošetati ulicom usred noći, sve će biti u redu - objasnila je glumica motive iza svoje odluke pa dodala: - Znam da ovo zvuči suviše pretjerano, no tako se osjećam - rekla je.

Mendes se dotakla i načina na koji ona i Ryan odgajaju kćerkice, konstantno im obraćajući pozornost na to koliko su privilegirane zbog uspješnih roditelja: - Objašnjavam im kako sam ja odrastala i što sve nisam imala u životu, sve što Ryan nije imao kad je bio mali, koliko smo se jako trebali boriti, živjeli od plaće do plaće... Ali nikada to neće shvatiti ukoliko to same ne iskuse - ispričala je Eva, kao i to da djevojčicama pokušava uliti samopouzdanje tako što ih potiče da rade kućanske poslove.

Međutim, brine se i što će djevojčice nehotice od nje naučiti: - I dalje imam anksioznost i vidim da je prenosim na svoju djecu. Podsjesno ne mogu zamisliti što preuzimaju od mene i ne želim da to naslijede od mene - zaključila je.

Podsjetimo, Gosling i Mendes već godinama grade zajednički život. Iako svoju privatnost vole držati pod velom tajne, Ryan je u posljednjem intervjuu za WSJ magazin odlučio otkriti nadimak koji su dodijelile njegove mezimice. Kako kaže, djevojčice ga zovu 'Papi', a prilikom izgovore koriste blagi naglasak. Naime, u one u posljednje vrijeme uče jezik njihove majke.

- Slome me svaki put. Ne postoji ništa, ništa bolje od tog - izjavio je ponosni otac. U istom razgovoru, glumac je otkrio i da je zbog svoje obitelji odlučio uzeti odmak od psihološki mračnijih i ozbiljnijih uloga kojima se probio u industriji, a sve kako mu ne bi patio privatni život.

- Više ne biram uloge koje će me potencijalno odvesti na neko tamno mjesto. Osjećam da je ova odluka najbolja za kompletnu obitelj. Trudim se svaki put konzultirati s Evom, a odluke uvijek donosimo stavljajući našu djecu na prvo mjesto - objasnio je Gosling. Ranije ove godine jedan izvor blizak obitelji otkrio je da su Eva i on odlučili preseliti svoje kćeri iz Los Angelesa jer im žele omogućiti mirnije djetinjstvo.

- Za njih, najvažniji posao jesu njihove djevojčice. Sve drugo je sporedno. A Esmeralda i Amada napreduju. Život u LA-u zamijenile su onim sjevernije, dalje od Hollywooda. Ryan i Eva nisu željeli da njihove mezimice odrastaju u društvu djece drugih celebrityja, otkrio je tajnoviti izvor.

Zvijezde filma 'The Place Beyond the Pines' svoju ljubavnu priču započele su još 2011. godine, a šuška se da su se zbližili upravo na setu tog projekta. Gosling je posebno slab na svoje kćerkice, zbog čega su on i Mendes donijeli odluku da će svoj privatni život držati podalje od svjetla reflektora. Upravo zbog toga se ne zna jesu li nakon više od 10 godina suživota izgovorili sudbonosno 'da'.

