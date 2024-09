U samo dvije godine pokorio je domaću hip-hop scenu, a njegove stihove znaju svi dinamovci

Prošlo je pet mjeseci od objave pjesme “To ti je tak”, a interes za novu hip-hop senzaciju Ruđera Brkića, mladića iz zagrebačkoga kvarta Stenjevca koji je poznat pod umjetničkim imenom Djerko Ulica, ne opada. Dapače, još je i porastao. Pjesma je zbog stiha “To ti tak ide i to ti je tak, bum klik-klak, Dinamo prvak” u refrenu ubrzo postala zaštitni znak najtrofejnijeg hrvatskog kluba, a kulminacija je uslijedila na proslavi Dinamova osvajanja naslova prvaka u prošloj sezoni HNL-a pred ispunjenim Trgom bana Jelačića u centru Zagreba.

– Nastupali su Pipsi i Psihomodo Pop, a ja sam bio gost iznenađenja. Bio je stvarno nevjerojatan osjećaj nastupati pred više od 25 tisuća ljudi, nešto baš nestvarno. Mogao sam pustiti ljude da sami pjevaju refren, a da ja ne kažem ni riječ na bini. Nikad nisam nastupao pred toliko ljudi i baš je nešto jedinstveno. Još su svi Dinamovi igrači na pozornici plesali i pjevali sa mnom, bilo je i dobre priče i zezancije s njima, sa svima sam se skompao i svi su se htjeli slikati. Ako opet osvoje naslov, nadam se da će opet bit takve fešte i da će me opet zvati. – kroz smijeh nam priča nova mlada glazbena zvijezda.

Podsjetimo, Djerko Ulica je prije dvije godine “eksplodirao” na hrvatskoj hip-hop sceni slučajnim nastupom u emisiji “Rima rimi grize rep” kod poznatog voditelja i repera Marina Ivanovića Stoke, postavši viralan zbog svojeg prepoznatljivog načina repanja. Ubrzo nakon toga uslijedio je prvi singl njegove karijere “Djeki Djer Bebo”, koji je dosegnuo više od dva milijuna pregleda, a ovogodišnjim singlom “To ti je tak” njegova je popularnost još i dodatno porasla, posebice kad su stihove i pjesmu počeli objavljivati na službenim kanalima kluba, ali isto tako i brojne igračke zvijezde plavih. Obožavatelji hip-hopa konstantno ističu da je Djerkov stil esencija one stare škole iz devedesetih godina prošlog stoljeća i ranih godina 21. stoljeća, period koji su u Hrvatskoj obilježili izvođači poput već spomenutog Stoke, pa potom Nereda, El Bahatteeja, grupe Tram 11 i brojnih drugih imena. Osim tog nostalgičnog elementa, mnogi kao njegovu veliku kvalitetu vide specifičnu, pa moglo bi se reći i kvartovsku karizmu koju posjeduje.

S Djerkom smo posljednji put razgovarali baš uoči te Dinamove proslave, pa nas je zanimalo koliko je taj događaj utjecao na njegovu, još uvijek mladu glazbenu karijeru. Naime, osim glazbom, Djerko u sklopu projekta “Baltazar” posjećuje škole diljem Hrvatske i educira mlade o znanosti, biologiji, kemiji i fizici. Sada njegovim naglim glazbenim rastom raspored postaje znatno zgusnutiji.

– Promijenilo je to slavlje na trgu puno toga. Sve više se ljudi javljaju za gaže i za nastupe. Preko ljeta sam odlučio uzeti godišnji i odmoriti se malo u Pirovcu i Selcu, a sad sam napunio baterije i odlučio krenuti ozbiljnije u cijelu priču, sto na sat dalje. Evo sad imam četiri nastupa ovaj mjesec, na Danima Stenjevca, u Vrapču u Vrapčesteru, u Tvornici kulture na festivalu Lil Drito i onda u Gajnicama na jednom boksačkom eventu koji organizira Boksački klub Leona – priča nam Djerko.

Spomenuti Lil Drito festival vrlo je zanimljiv u kontekstu Djerka. Naime, 28. rujna će u Tvornici nastupati mladi nadolazeći glazbeni potencijali, a od devet izvođača Djerko Ulica bit će jedini koji je iz stare škole hip-hopa i rapa. Svi ostali su predstavnici modernijeg vala, unutar trap kulture. Sama činjenica da je pozvan nastupati na festival gdje su izvođači iz praktično drugog žanra puno govori o njegovu utjecaju.

– Treba netko pokazat kak’ se repa (smijeh). Ma svi ti fanovi Yema i ove nove trap ekipe, svi oni prate i staru školu, sve su to i moji fanovi. Vidi se to po reakcijama ljudi, svi oni prate i vole i jedno i drugo.

Osim nastupa, Djerko u planu ima objavljivanje novih pjesama, a ime prvog sljedećeg singla već nam je otkrio.

– Sad sam baš ful nabrijan, događaju se novi projekti na sve strane. Uskoro izlazi nova pjesma “Deset eura komad” na mojem službenom YouTube kanalu, a imam na lageru još brdo pjesama koje planiram objaviti.

Uz nove nastupe i nove pjesme Djerko Ulica je za svoje vjerne obožavatelje krenuo i u proizvodnju majica.

– Odlučio sam pokrenuti tu priču da baš budu originalne Djerko Ulica majice. Ono što je jedinstveno kod njih jest to što je baš sve napravljeno u Hrvatskoj, od šivanja u Savskom gaju, etiketa s Kustošije, printa iz Krapine sve do ilustracije mladog talentiranog dečka iz Sesveta koji se zove Renato Štedul i koji ima 20 godina. Bit će majice s motivom klokana, s natpisom “To ti tak ide i to ti je tak” i majice s mojom glavom. Bitno je da podržavamo naše ljude, a majice će biti dostupne od idućeg tjedna – rekao je Djerko, a dodao i zanimljivost po pitanju naručivanja majica:

– Majice će na web-shopu na web-stranici “To ti tak ide i to ti je tak” biti moguće naručiti poštom u cijeloj Hrvatskoj, ali za one u Zagrebu postojat će opcija da ljudima osobno donesem majicu, pa se uz donošenje majice i upoznam s ljudima, napravimo neki selfie, autogram, što god žele.

