U novu sezonu dolaze ljudi iz cijele regije, ali i dalekih Filipina, a ovi stručnjaci su u žiriju

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković spremni su odabrati novog 'Superstara'. Najstručniji žiri u Hrvatskoj ima i u drugoj sezoni težak zadatak, ali i veće obaveze. Uzbudljiva potraga za novim zvijezdama kreće - uskoro na RTL-u.

Žiri 'Superstara' i iznimno talentirani mladi kandidati garantiraju sjajnu atmosferu i zabavu u drugoj sezoni najpopularnijeg glazbenog televizijskog natjecanja u zemlji. Pred Severinu, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Niku Turković stiže široki dijapazon kandidata - ljudi različitih životnih priča, sredina i sudbina. Prijave za 'Superstar' stigle su iz cijele regije, ali i Njemačke, Austrije, Belgije, Ukrajine, čak i dalekih Filipina. Ljudi s velikim iskustvom, ali i potpuni amateri – svi oni stigli su u 'Superstar' ispisati nove note svoje glazbene karijere.

Harmonikaš Leon Grd jedan je od onih koji će iskušati sreću u 'Superstaru'. "Ekipa mi je super, ne gledamo se kao konkurencija nego kao ljudi i to mi je jako drago. Žiri mi je izuzetno drag, a od sebe očekujem da dođem do emisija uživo i da pokažem glazbu koju živim", otkrio Leon.

Mlada i talentirana Riječanka Ema Bubić nakon audicije je sve svoje emocije podijelila s najbližima, koji su je pratili pri njezinom ulasku u raspjevani svijet 'Superstara'. "Nakon audicije me presjeklo kao da mi se duša od tijela razdvojila, obitelj me grlila, plakala... Osjećam se sretno, ispunjeno, veselo. Nadam se da ću ići do kraja natjecanja i uživati u ovome što radim".ž

Iz Leskovca je stigao Marko Stanković, koji se prijavio zbog gradnje glazbene karijere. "Volio bih se putem 'Superstara' predstaviti ljudima, da me što više ljudi čuje i dozna za moju glazbu. Glazbom se dugo bavim i volio bih da me i ljudi u Hrvatskoj upoznaju. Ovo je divno natjecanje i lijepo je družiti se s kolegama", zaključio je Marko.

Dok odlučuju o glazbenim sudbinama kandidata, Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković uživaju i u druženju. Satima su zajedno na audicijama i imaju jasno mišljenje jedni o drugima. Severina je vrlo precizna kada se radi o Tončiju. "On je toliko duhovit i djetinjast da ja niti nakon toliko godina koliko ga znam ne mogu vjerovati da je on toliko lud", otkrila je glazbenica kroz smijeh pa objasnila: "Sve ga raduje, sve ga veseli, sve ga zanima, a usto ima i tu dozu cinizma, splitskog, ali i svog humora".

Bard domaće estrade nije štedio komplimente na račun Severine. "Severina je 'big mamma', ali racionalna. Nemam što tu reći, Severina je Severina - nomen est omen", zaključio je Tonči. "Grande Seve, disciplinirana je, nije napamet tu gdje jest. Traje jako dugo, tu su sublimirani talent, odlučnost, ona je 'all around' igrač. U nogometu imate Luku Modrića, u glazbi Severinu", dodao je i Filip Miletić.

Poznati beogradski producent Severinin je dugogodišnji suradnik pa ne čudi što ova diva ima o kolegi iz žirija samo riječi hvale. "Filip je duhovit, rječit, znalac je, šarmantan je, super je i kao čovjek i kao producent", otkrila je Severina. "Mislim da je pretalentiran čovjek s puno znanja kojeg usmjerava na neke aspekte o kojima ja, primjerice, i ne razmišljam, o kojima nemam stav, tako da njegove komentare uvijek uzimam s puno pažnje i svega", zaključila je Nika o Miletiću.

"Nika je jako nježna, fina, draga, dobra je umjetnica i još bolja pjevačica", nije riječi hvale štedio ni Filip o Niki, a nastavio je i Huljić: "Prekrasno je ona biće, topla osoba, mala štreberica, uvijek spremna, odlikašica koja dobro formulira rečenice i ima ih dovoljno za sve nas".

Članovi najstručnijeg žirija u Hrvatskoj znaju da su karizma i talent tek početak svake uspješne glazbene priče. Svojim savjetima vodit će najtalentiranije kandidate do pobjede, nesebično nudeći svoje iskustvo i ekspertizu. Nebrušeni glazbeni dijamanti tijekom trajanja 'Superstara' rast će uz mentorstvo Severine, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Nike Turković.

Na žiriju je, usto, još jedan zahtjevan zadatak - donosit će odluku o dodjeljivanju 'platinaste karte' koja će tijekom natjecanja sretnim dobitnicima donijeti velike pogodnosti! Zadnju riječ i ove godine ima publika, koja će ove godine moći birati između talentiranih kandidata iz cijelog svijeta!

Druga sezona 'Superstara' od žirija će tražiti više, od kandidata jače, a gledateljima će donijeti najveću televizijsku zabavu ove jeseni! Najbolje tek dolazi - 'Superstar' uskoro na RTL-u!

