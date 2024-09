Sanja Doležal o najtežim trenucima u karijeri: 'Kad si toliko dugo s ljudima na istoj bini, pa se okreneš i nema ih'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (61) ovih dana najavljuje posljednji u nizu slavljeničkih koncerata Novih fosila, a tom je prilikom otkrila i koji su joj bili najteži trenuci u karijeri. Sanja je u razgovoru za InMagazin kazala da su joj najteže pali odlasci kolega.

''Kad su nam, nažalost, kolege i prijatelji otišli - Đurđica, Moka, Rajko i moj Neno. To je najteže i samo bih to promijenila. Ne mogu to ničim opisati jer ne znam čime bih, ali kad si toliko dugo s ljudima, dijeliš i dobro i zlo, i veselje i tuge i radosti na istoj bini, pa se okreneš i nema tih ljudi, teško je, teško", opisala je Sanja.

Podsjetimo, pjevačica i voditeljica svojim se obožavateljima često javi na društvenim mrežama te pokazuje kako putuje i što radi. Doležal se tako često javi iz svoje kuće na Mrežnici kamo se preselila. Osim toga, Sanja je i velika putoholičarka te s pratiteljima dijeli destinacije na koje ide. Jedna od posljednjih na kojoj je bila jest i Sjeverna Makedonija. Sanja je svoj dolazak u Skoplje prvo najavila preko Instagram priče, a zatim je i otkrila povod dolaska u glavni grad Sjeverne Makedonije.

GALERIJA Sanja Doležal javila se s nove destinacije

Za razliku od prijašnjih putovanja na kojima je naglasak bio na odmoru, Doležal sad spaja ugodno s korisnim. Naime, ondje je povela svoj bend i ton majstora kako bi nastupom obilježili 55. godišnjicu kultnih Novih fosila.

Voditeljica se krajem siječnja javila iz Dubaija. Fotografijama na društvenim mrežama pokazala je kako na odmoru uživa u Desert Safariju gdje pozira s devama i na pustinjskom pijesku, bosonoga u dugoj bijeloj haljini kratkih rukova i s tirkiznim hidžabom na glavi. Osim toga, pohvalila se i novom tetovažom od kane. Kana se koristi za bojanje kože, noktiju i kose, još od doba starog Egipta. Istetovirala je cvijet na lijevoj ruci kojeg je ukrasila listovima u svjetlosmeđoj boji.

Tamo ju je ju je posebno oduševio Muzej budućnosti u kojem se, prema slikama na društvenim mrežama, odlično zabavila. - Jedna od najljepših građevina na svijetu, čudesan Muzej budućnosti - napisala je pjevačica, a ranije je uz slike visokih građevina i marine napisala: - Iz zime u ljeto.

Nakon odmora na Bliskom istoku zaputila se u London gdje je posjetila kćer Leu koja tamo studira na jazz akademiji. Sanja je podijelila na društvenoj mreži Instagram nekoliko predivnih fotografija i snimki. Među ostalim, pokazala je snimke razgledavanja znamenitosti Londona, ali i iz šetnje s 'najmlađim i najslađim novim članom obitelji'. Riječ je o psiću chihuahui, novom ljubimcu njezine kćeri.

VIDEO Ella Dvornik progovorila o razvodu