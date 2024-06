U Dinamu je proveo šest godina, a sada prodaje vrijednu imovinu

Bivšeg lijevog beka Dinama, Argentinca Luisa Ibañeza (35), navijači pamte po prelijepih šest godina provedenih u zagrebačkom klubu. I nakon odlaska popularni Lucho ostao je vezan za Hrvatsku, budući da je njegovo srce ukrala lijepa Zagrepčanka Matea Ibañez, bivša Alegić, s kojom ima dvojicu sinova - Thiaga i Mathiasa. Nogometaš je aktivan na društvenim mrežama, a ovih dana se pratiteljima obratio sa zanimljivom ponudom.

Naime, Ibañez je putem Instagram priča objavio da prodaje stan u Mostaru i svoj, kako kaže, 'malo korišten sat'. Riječ je o Rolexu modela 'Oyster Perpetual' s plavim brojčanikom i rimskim brojevima. Cijene luksuznog sata i vrijedne nekretnine nije otkrivao, već je zainteresirane pozvao da mu se jave u privatnim porukama.

Ovim potezom pojavile su se sumnje da se Argentinac našao u financijskim problemima, no on na društvenim mrežama često objavljuje fotografije s raskošnih destinacija. Tako su se prije nekoliko dana on i supruga Matea pohvalili posjetom prelijepom istarskom odmaralištu 'San Canzian Hotel & Residences' gdje su u prirodnom okruženju uživali u kupanju uz čašu finog vina i bogatu gastronomsku ponudu. Pritom su pokazali čestitku koju im je ostavilo osoblje hotela: - Sretna vam godišnjica. Želimo vam puno sretnih trenutaka zajedno - pisalo je na papiru.

Podsjetimo, par je nedavno proslavio devetu godišnjicu od svog crkvenog vjenčanja i 11-tu godišnjicu braka, budući da su prvo sudbonosno 'da' izgovorili 2013. u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici. Dvije godine kasnije zavjete su razmijenili u crkvi Svih Svetih u Sesvetama.

U javnosti su osvanule fotografije s raskošnog vjenčanja kojem su prisustvovala brojna poznata lica iz svijeta sporta i showbiza. Ibaneza su u bračni život došli ispratiti i tadašnji suigrači iz Dinama, Junior Fernandes, Ante Rukavina i Jerko Leko, koji se pojavio u društvu svoje danas bivše supruge Ive Šarić. Među uzvanicima našla se i Luisova obitelj, koja je u Zagreb doputovala iz Argentine.

Mladenka je za ovu prigodu zablistala u svečanoj vjenčanici s čipkom, dok se mladoženja uskladio s tada jednogodišnjim sinčićem Thiagom. Nakon završetka svečanosti, dvojac je priredio veliku zabavu za goste. Matea i Luis zajedno imaju dvojicu sinova, starijeg Thiaga i mlađeg Mathiasa. Zanimljivo, atraktivna ekonomistica s Thiagom je bila trudna 2013. godine, kada se par vjenčao u Gradskoj vijećnici.

Ovaj 35-godišnji Argentinac na taj način je zauvijek ostao vezan za Hrvatsku i Zagreb, gdje danas igra u drugoligašu Jarunu. U međuvremenu je promijenio mnogo klubova, a zaigrao je i u Srbiji i Turskoj.

