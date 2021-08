Trenerica iz 'Života na vagi' pokazala savršenu liniju u bikiniju, pratitelji oduševljeni: 'Predivna si'

Maja Ćustić, trenerica RTL-ova showa 'Život na vagi', trenutno uživa na zasluženom odmoru. Sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli trenutke svog ljetnog odmora, a mnoge od njih iznenadila je i besprijekornom linijom u žutom kupaćem kostimu.

- Guštanje! Malo mi za sriću triba - napisala je Maja u opisu fotografije na kojoj pozira na gumenjaku u suton.

Ispod fotografije odmah su se zaredali komentari oduševljenih obožavatelja. "Predivna si", "Opala maco", "Respect", "Zgodna", samo su neki od njih.

Foto: Instagram

Maja naporno radi na svojoj liniji tijekom cijele godine, a ranije je u intervjuu za Večernji list otkrila kako je i sama izgubila kilograme u showu. - Tempo snimanja bio je vrlo intenzivan, nisam baš imala vremena za pripremanje obroka pa sam se hranila drukčije nego inače, što je rezultiralo time da sam izgubila sedam kilograma. Šalim se da sam to napravila iz kolegijalnosti prema kandidatima - otkrila je Maja svojedobno.

Foto: RTL

Podsjetimo, Maja i Edin Mehmedović u ožujku ove godine osvojili su Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine. -Ajme, srce mi lupa sto na sat, prekrasan osjećaj. Nekad smo možda najmanje treneri, ali to je dio ove priče, to je dio naših života i to je jedna prekrasna priča koja je teška, ali na kraju je sve jako lijepo i svi su sretni, zadovoljni ponosni -kazala je Maja nakon osvojene Ruže.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku sa Zdenkom Kovačiček