Goran Višnjić uživa u odmoru i priznaje: Malo sam razmažen što se toga tiče

Goran Višnjić posjetio je Dubrovačke ljetne igre i pogledao predstavu "Grižula" i ispričao kako je cijela obitelj trenutno na odmoru na našoj obali ali svatko je pobjegao na svoju stranu. - Klinci su mi se razbježali po cijeloj Hrvatskoj - Zagreb, Rijeka, Ston, Žaborići, Šibenik. Ja sam pobjegao na koji dan, polupobjegao ustvari jer doći će mi mala ovamo. Malo smo ih raspodijelili, ovo ljeto malo je nasilu zbog korone, više turistički.- rekao je u razgovoru za IN Magazin i dodao kako zbog korone u prošloj godini nije puno radio, ali u devetom mjesecu će se ta situacija popraviti i nije htio otkriti o kakvim ulogama i projektima se radi ali je priznao kako bi rado igrao i u nekom domaćem projektu.

- Apsolutno bi zaigrao, pogotovo u kazalištu. Sad kad smo malo bliže, to je i bila ideja, biti malo bliže jer jako me vuče želja kazalištu. Sad je to puno bliže realizaciji kad smo u Europi - kaže Goran koji se iz Los Angelesa prošle godine s obitelji preselio u Veliku Britaniju. Obitelj Višnjić je zbog zdravlja članova obitelji prestala jesti meso i Goran veli kako je za vegetarijanska jela kod njih doma zadužena njegova supruga Eva jer on se baš ne snalazi s kuhanjem.

- Ja sam malo razmažen što se tiče kuhinje, ali trudim se koliko god mogu. I u Šibeniku je isto lakše. Mama isto radi sve po veganskoj recepturi - veli glumac.

