Tony Cetinski pao na pozornici pa komentirao: 'Želio sam se bacit u publiku'

Nakon što je godina započela padom srpske pjevačice Sare Jo, a nastavila se legendarnim padom Alke Vuice na Megadance partyju, sad je pao i Tony Cetinski (54). Pjevač se javio na svojim društvenim mrežama pa prokomentirao pad koji se dogodio na koncertu u Beogradu.

- Želio sam se bacit u publiku, koreografije mi baš i ne idu, ali zato nastavljam pjevati kao da se ništa nije dogodilo - napisao je pjevač. Dok je pjevač izvodio pjesmu "Neka te odvede", prepustio je publici da otpjeva refren i usred toga pao na pod. Kolege s pozornice prišli su pjevaču i pomogli mu da se ustane i nastavi s koncertom.

- Želite li vidjeti kako se tek pjeva i pada u Arenama pratite nas i dalje. Vidimo se na mom rođendanu u Areni Zagreb 31. 05. 2024. - dodao je glazbenik.

VEZANI ČLANCI:

Naime, Tony Cetinski priprema veliki koncert u zagrebačkoj Areni na njegov rođendan, 31. svibnja. Osim svog 55. rođendana, proslavit će i 35 godina glazbene karijere. Podsjetimo, koncert u Areni Zagreb najavio je nakon otkazivanja koncerta u Sarajevu ispred Vječne vatre u okviru obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara.

Naime, u Bosni i Hercegovini nastala je rasprava zbog koncerta pjevača u Sarajevu. Mnogi građani najviše su komentirali odluku odbora za organizaciju 40. godišnjice ZOI-ja da na obilježavanju pjeva Tony Cetinski. U javnosti su odjeknule kritike influencerice Hane Hadžiavdagić Tabaković i pijanista Vlada Podanyja.

GALERIJA: Pogledajte kako se Severina mijenjala kroz godine

- Baš me zanima da li bi itko iz Srbije ili Hrvatske za ovakvo događanje pozvao pjevača koji nije iz njihove zemlje… evo odgovorit ću vam - NIKADA!. Pored toliko mladih perspektivnih pjevača iz BiH i živućih legendi ti zoveš nekoga ‘sa strane‘ za obilježavanje 40 godina ZOI-a?! Što je s glavom??? NO COMMENT!, komentirala je influencerica.

Oglasio se i sam pjevač: - Eto da i mene netko zabrani ili da otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U Ugovoru jasno piše što i kako ide u slučaju otkazivanja. Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb.

- Koncert će se održati na moj rođendan 31. svibnja 2024., i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti sa ovih prostora jer naša je deviza samo LJUBAV! - dodao je Cetinski.

VIDEO: Đokovićeva majka promijenila je vjeru: Roditelji me nisu učili da vjerujem u Boga