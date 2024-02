Aleksandra Prijović osječkoj publici priuštila posebno iznenađenje: 'Dolazi moj najdraži gost'

Aleksandra Prijović (29) napravila je spektakl i treću večer zaredom u osječkom Gradskom Vrtu. Hitovi pred tisućama fanova iz Slavonije samo su se nizali.

- Hvala sto ste došli da se i večeras družimo! Presretna sam što ću u Osijeku pjevati pet večeri. Često misle da mi je teško na svakom sljedećem koncertu, a ja se osjećam nikad bolje! Nadam se da ste spremni da napravimo najbolju zabavu – poručila je publici koja je svaku njezinu riječ kao i stih dočekala s oduševljenjem.

Aleksandrina prva gošća bila je popularna pjevačica - Rada Manojlović. - Najveći aplauz za moju dragu Radu! Za one koji ne znaju, poznajemo se 13 godina. Rada je bila velika zvijezda i imala je koncert u Subotici, a ja sam imala 14 godina i izvela me na binu, jer sam joj rekla da bi voljela zapjevati, nikada neću zaboraviti taj trenutak, pa to je za mene bilo neopisivo. Mogu reći da je posebna, divna i znam da mi želi dobro - s ponosom je rekla Aleksandra.

VEZANI ČLANCI: