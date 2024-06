Tončica Čeljuska javila se s odmora: 'Ja sam rođena Dalmatinka, jako se dobro osjećam ljeti'

HRT-ova voditeljica i urednica Tončica Čeljuska javila se na društvenim mrežama s odmora. Tončica je na svom Instagramu objavila snimku s nepoznate lokacije te pokazala kako uživa na plaži, a tom prilikom poslala je poruku pratiteljima. "Ja sam rođena Dalmatinka, Mediteranka i jako se dobro osjećam ljeti i jako dobro podnosim sunce. Evo, i vi razmislite da li se bolje osjećate kad je siv, kratak zimski dan ili se bolje osjećate kada je ljetni, dugi dan pun sunca i svjetla", rekla je pa se osvrnula na dobrobiti sunčanja. "Zato uživajte u ljetu, iskoristite sunčane dane da budete na otvorenom, da upijate sve te dobrobiti koje vam sunce daje", poručila je, u opisu snimke dodala: "Uz dužni oprez, uživajte u suncu".

Čeljuska je prije četiri godine intenzivno se posvetila tjelovježbi i brizi za vlastito zdravlje, zbog čega je angažirala i osobnog trenera. U međuvremenu je, unatoč poslovnim obavezama, pokazala disciplinu i odlučnost, pa se novinarka na polovici pedesetih može pohvaliti nikad boljim izgledom. Sada je razlog svoje posvećenosti treningu podijelila s pratiteljima na društvenoj mreži Instagram. Tončica je objavila video iz teretane u kojem govori: - Jedna od mojih najboljih odluka u životu je bila da prije četiri godine krenem sa redovitim vježbanjem. Međutim, ni do dana današnjega to nije nešto u čemu ja uživam, svaki put iznova mi je teško, svaki put se iznova mučim - započela je, pa otkrila zašto to stoički podnosi:

- Duboko sam svjesna da je to nužno i prevažno za moje tijelo i moje zdravlje. Živimo u sjedalačkom digitalnom dobu gdje doslovno se vozimo autom, sjedimo i buljimo u ekrane, kretanje je nikakvo. Tih par sto metara što prohodamo među uredima nije dovoljno i zato sam svjesna da ne želim da moje tijelo atrofira, da moje tijelo izgubi funkcionalnost, da se moje tijelo ne deformira, ja moram vježbati. Ma koliko mi to teško bilo. Razmislite na koji način tretirate svoje tijelo i što radite za njega i što radite za njega jer vaše je tijelo dizajnirano za kretanje, ne za sjedenje, ne za ležanje, nego za kretanje - upozorila je Čeljuska svoje pratitelje na važnost redovitog treninga.

U opisu objave voditeljica je napisala kako nikad neće uživati u treningu, ali se drži izreke starih Grka 'U zdravom tijelu zdrav duh'. Na ovoj društvenoj mreži je prati gotovo 20 tisuća ljudi, a njih je upitala vole li vježbati: - "Ne volim. Mislila sam da će mi se s vremenom svidjeti, ali isto kao u Vama, svaki put mi je bilo teško i prestala sam ići. Morat ću se ponovno natjerati.", "Obožavam vježbati, vježbam svaki dan, uz to planinarim i puno hodam. Kada se dugo vježba onda tijelo samo tjera na vježbu. Imam 60 godina zbog bavljenja fitnesom izgledam punooooo mlađe", "Ajme koja fantastična motivacija. Odlična objava." - neki su od odgovora na pitanje omiljenog televizijskog lica.

