Tončica Čeljuska iskreno o komentarima koje dobiva: 'To je cijena koju morate platiti kada ste na TV-u'

Voditeljica i urednica HRT-ove emisije 'U svom filmu' Tončica Čeljuska (53) mnogima je omiljeno lice na TV-u. Ipak, nije rijetkost da i ona ugleda neki negativan komentar o sebi na društvenim mrežama, a sada je progovorila o tome kako se s time nosi.

Tončica je komentirala što misli o tome kada netko komentira njen stil odijevanja.

- Kad si na televiziji, sve se komentira. Nakon toliko vremena već sam postala prilično otporna, razumijem da je to takva vrsta posla da si predmet razgovora među nepoznatima, u tramvaju ili frizerskom salonu. To su uostalom moji gledatelji, i to je cijena koju morate platiti kada ste na malim ekranima. Netko će komentirati kako izgledam, drugi kako govorim, treći jesam li uopće zanimljiva. Nadam se da će netko i pohvaliti. Ukusi su različiti, i svatko ima pravo na svoj doživljaj koji je ipak - subjektivan. Svatko je u svom filmu. Mi smo profesionalci koji trebaju dati svoj maksimum, a ostalo ne možemo kontrolirati. Ono što može zasmetati je činjenica da se žene definitivno više kvalificira prema izgledu, godinama, modnom ukusu. Nitko ne propituje kilograme, a bome niti godine muških kolega, dok će primjerice o ženi rado pisati i koliko ima godina i kako izgleda. Muškarac je uvijek taj koji ima šarmantne sijede, no žena sa sijedim izrastom će vrlo vjerojatno biti proglašena zapuštenom! No, nije to samo balkansko, tako je i u Hollywoodu. Kako i zašto se takav obrazac uspostavio, to je već psihološko socijalna studija o trendovima i kulturi modernog doba. No da su žene pod većim pritiskom – to je sigurno - rekla je za tportal.

Čeljuska je dodala i da pokušava razumjeti ljude koji su jalni ili zavisni.

- Pokušavam razumjeti ljude, pa u toj zavisti i jalu više vidim neku njihovu životnu tugu, nego njihovu zloću. Ljudi su u pravilu više nesretni, nego što su zli. Tko zna što njih muči, i kakve su ih nepravde zadesile? Vidim najčešće ljude koji nisu zadovoljni sobom, pa onda se bave drugima. Suprotno njima, ljudi koji su ostvareni unutar sebe i svojih života su tolerantni i ljubazni, ponizni, puno takvih sam upoznala i kroz svoj posao. Oni neostvareni, nezadovoljni su gorki, ponekad i okrutni. Tako da nije ni njima lako. Ako naletim u životu na one koji se na zlonamjeran način odnose prema meni ili mojim bližnjim, vrlo brzo se udaljim, živim po svom i idem dalje - zaključila je.

Inače, pažnju javnosti Čeljuska često privlači i svojim izgledom, a sama ne krije da joj je jako stalo do toga da uvijek izgleda lijepo i dotjerano, a zavidnu liniju posljednjih godina održava treninzima boksa.

