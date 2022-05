Tomislav rastužio gledatelje: 'Ne znam ni odakle točno potječem niti znam gdje su moji roditelji'

Trnci neizvjesnosti bili su prisutni kod svih petero farmera nove sezone 'Ljubav je na selu' jer su s nestrpljenjem čekali Anitu kako bi im napokon predala njihova pisma i upoznala ih s djevojkama koje su im pisale.

Krunoslav i Milan bili su prvi kojima je Anita otkrila koliko su pisama dobili, a Kruno je priznao zbog čega je njegov brak završio rastavom. ''Našao sam joj poruku u mobitelu i vidio da je sve krenulo drugim smjerom. Više nismo bili zajedno iako smo bili pa sam zaključio da je bolje biti sam nego s nekim tko više nije tvoj'', tužno je ispričao Kruno. Ni Milan nije imao ljepših ljubavnih iskustava. ''Ja sam se razočarao što je druga strana bila neiskrena. Jedno je radila drugo mislila. Zato sam se prijavio da probam ponovo!'', rekao je Milan.

Sljedeći su na redu bili Branko i Ivo koji su s nestrpljenjem čekali svoja pisma. I Branko i Ivo su bili i više nego zadovoljni brojem pisama koje su dobili. ''Sedam pisama sam dobio?! Pa ovo vrijedi sve na svijetu u mojim godinama!'', komentirao je 75-godišnji farmer Ivo. Anita je svakome od njih pročitala po jedno pismo pa usput oduševila Ivu jer mu je pisala mlađa medicinska sestra.

Tomislava je uhvatila trema prije nego mu je Anita predala pisma, a objasnio je i zašto. ''Imao sam uspona i padova. Cure su me većinom ostavljale i zabijale nož u leđa. Zbog toga sam se i prijavio da nađem pravu osobu koja će poštivati mene. A i imao sam teško djetinjstvo, ne znam ni odakle točno potječem niti znam gdje su moji roditelji'', ispričao je jedva Tomislav.

Ipak atmosfera se promijenila kada je Anita predala pisma Tomislavu i Damiru, a Tomislavu se odmah razvukao osmijeh preko lica.

Stigao je i taj trenutak da farmeri upoznaju djevojke. Neke su odmah prije upoznavanja komentirale da bi se mogle zaljubiti. ''Mislim da bih se mogla zaljubiti u Tomislava'', rekla je 27-godišnja Antonija. ''Simpatičan je i imamo sličnu prošlost'', rekla je 25-godišnja Marina za Tomislava, ali i otkrila da ima 6 i pol godišnje dijete te da se neće moći zaljubiti u njega u tri dana. Poslije je otkrila da se s Tomislavom dopisivala putem društvene mreže i slala mu fotografije pa joj možda sada prijeti eliminacija iz emisije što ju je ražalostilo.

A neke djevojke su se prijavile iako imaju partnera, kao 32-godišnja Marija iz Zagreba. ''Imam partnera, ali sam trenutačno nezadovoljna u toj vezi pa bih željela proširiti vidike da vidim čega još ima'', objasnila je.

Kad je Anita predstavila djevojke od Tomislava, cure su bile malo ljute na Marinu što mu se bila javila preko Facebooka, ali su odlučile da joj daju šansu pa će Tomislav sam odlučiti želi li Marinu na farmi.

Kod najstarijeg farmera Ive prijavile su se i neke povartnice, Rada i Marija. ''Povratnik je, ima debelu lovu, ima dobar život, ma to je samo interes!'' komentirala je Rada ostale dame koje su se prijavile kod njega. Kada im je Anita otkrila da bi Ivo rado da mu jedna od njih rodi i dijete nije nedostajalo smijeha jer je većina dama ipak starije dobi.

Djevojke koje su se prijavile kod Damira ostale su malo zatečene kada im je Anita otkrila da se Damiru posebno svidjelo jedno pismo – ono od Nikite. ''Ja inače volim kod frajera prvo da znam na čemu sam, zato sam napisala da bi trebao imati od 15-18 centimetara'', rekla je Nikita.

Krunoslavove djevojke, između kojih su se našle i poznate 'povratnice' kao što su Ines i Irena, komentirale su kako ih je kod Krune, između ostalog privuklo i to što ima puno zečića.

Kod Brankovih dama, neke su komentirale da će ga osvojiti svojom internacionalnom osobnošću, a mnoge su komentirale da im je najveća konkurencija upravo Ruskinja Inna. ''Mene je svojio svojom nježnošću i emotivnošću, a i ja sam takva'', rekla je Danica koju je unuka prijavila kod Branka.

Milanove djevojke također su bile neke od poznatih lica iz prijašnjih sezona. Tako se između ostalog i Renata prijavila kod Milana, a otkrila je da će ga pokušati zavesti pjesmom. ''Pjevat ću mu, moj Milane!'', rekla je Šapina te dodala da će biti iskrena i jednostavna kakva je i uvijek. ''Važan mi je taj prvi susret. Znači moram zablistati!'', rekla je Renata.

Došlo je vrijeme da se odaberu 'zlatne' djevojke. ''Stručni ljubavni žiri je donio odluku da je jedna od vas idealna za naše farmere. Zlatne djevojke imaju malu prednost pred ostalima jer ne mogu ispasti u prvom izbacivanju'', objasnila je Anita pa prozvala 'zlatne' djevojke svakog farmera. Za Tomislavovu idealnu djevojku proglašena je Antonija. ''Nadam se da ću mu biti zlatna djevojka i u životu, a ne samo na papiru', rekla je.

Gordana je proglašena Ivinom 'zlatnom' damom. ''Danas mi se ostvarila moja rođendanska želja. Nisam se ovome nadala, ali sam jako sretna'', komentirala je.

A Damirovom je proglašena Josephina. Krunine djevojke s nestrpljenjem su željele čuti koje će ime Anita prozvati. ''U ovoj situaciji ljubavni žiri je odlučio da su ipak emocije po pitanju Krune malo važnije'', započela je Anita te prozvala Dijanu. ''Ja sam zlatna djevojka po svemu. Od zlatnih šlapica, sandalica, medaljončića. Sva sam zlatna!'', rekla je Dijana. Ostale djevojke nisu bile zadovoljne odabirom. ''Sori cure, ali kad Rosandićka dođe onda je to spaljena zemlja!'', zaključila je Dijana.

Dubravka je proglašena Brankovom zlatnom djevojkom. ''Suze su mi krenule kad me imenovala od njih svih. Kao da me neka struja prošla. Nisam ja to tako doživljavala, meni je sve bilo samo djeca i kuća, a kako mi je muž umro naravno da mi fali i taj dio'', komentirala je presretno Dubravka.

Milanova 'zlatna' djevojka bila je Ruža kojoj je bilo jako drago što je ona baš odabrana.

''Imate malu prednost pred curama, ali vi večeras nećete imati priliku upoznati farmere nego ostale djevojke. I ne tugujte jer ovo je odabir samo stručnog ljubavnog žirija, a ne farmera'', objasnila je Anita te nastavila. ''Ovog puta smještene ste u jednom kampu'', kazala je voditeljica što sve dame nisu jednako dobro prihvatile.

'Zlatne' djevojke otišle su na tajnu lokaciju, a kako će proći dugo očekivani susret s farmerima gledatelji će doznati već sutra od 21 sat.