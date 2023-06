Toma je u show ušao sa 143 kg, a u finalu se pojavio sa 82: Sada priznaje da se slabo pridržava treninga

Tome Kukoča sjećamo se iz šeste sezone showa "Život na vagi" u koju je ušao sa 143,2 kilograma, koliko je imao na prvom vaganju a u finale je stigao težak 82,8 kilograma. Svi su bili na nogama jer je Toma izgubio 60,4 kilograma, što je 42,2% tjelesne mase.

Iz showa je ispao sa 104 kilograma, i to nakon šokantnog vaganja koje je u nevjerici ostavilo kandidate, trenere, voditeljicu, ali i gledatelje. Naime, Toma se u posljednjem ciklusu prije ispadanja udebljao 4,1 kilogram što ga je koštalo izlaska iz showa. Ovakav scenarij još se nije dogodio u 'Životu na vagi'.

Najveća podrška tijekom skidanja kilograma bila mu je majka, a kako je ispričao za RTL, danas je malo posustao sa treninzima, ali ubrzo im se vraća.

- U zadnje vrijeme se slabo pridržavam treninga jer sam okupiran poslom, ali cilj mi je vratiti se starom režimu - priznao je Kukoč i dodao da ga najviše motivira vlastito zdravlje.

Toma se nakon puberteta počeo boriti s viškom kilograma, a smatrao je da ga to koči u ostvarivanju njegovih snova i brojnih neispunjenih želja poput raznih putovanja, veza i brojnih sportskih aktivnosti. - Ako ne budem zadovoljan izgledom, bojim se da ću se i dalje blokirati i neću ispunjavati svoje snove, da ću si skratiti život i što je najvažnije - ugroziti si zdravlje - rekao je Toma prije ulaska u show.

Podsjetimo, nakon ispadanja Toma je prokomentirao spornu situaciju koja ga je koštala sudjelovanja u showu.

- Kako sam se ja baš digao na plus četiri? Tjedan prije sam pazio na vodu, tjedan iza nisam, nešto sam više radio snagu, možda se malo više jelo jer nam je nutricionistica Martina podigla kalorijski unos na 2000 dnevno. Gram po gram, dekagram po dekagram, ja to isto nisam očekivao. Da sam znao da će se to dogoditi, drugačije bih se ponašao. No, malo više hrane, malo više rada na snazi, nepažnja oko vode i eto. I dalje razbijam glavu zbog toga - rekao je Toma za RTL.hr

Otkrio je kako je zadovoljan sa svojim rezultatom te da se osjeća bolje i zdravije.

- Prije svega, zadovoljan sam svojim rezultatom, osjećam se bolje i zdravije, osjećam se sretan sa svojim novim životom. To je samo početak, a najveći izazov je ne vratiti se u prijašnje stanje. Skidanje kilograma u showu je stresno, ali na kraju krajeva, svi su ti ljudi sada zdraviji nego što su bili i ja se osjećam puno zdravije. Otpočetka showa sam rekao da će to za mene biti aktivni godišnji odmor, nije mi to bilo muka i stres, osim tih stresnih elemenata koji su dio igre, primjerice, ispadanje na vagi. Cijeli proces mi je bio iznimno poučan, obrazovao me, bilo mi je zabavno i opuštajuće - zaključio je.

