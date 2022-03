Tko su rekorderi Večernjakove ruže? Oni u svojim kolekcijama imaju prave bukete prestižnih Ruža

Pred nama je još jedna dodjela Večernjakove ruže, a ususret svečanoj dodjeli koja će se večeras održati u HNK u Zagrebu odlučili smo se prisjetiti rekordera Večernjakove ruže. Tko su kreativci koji su osvojili najviše Ruža, oni koji su svojim radom ostavili neizbrisiv trag u medijima, na radiju i televiziji, u glazbi i u glumi, oni koji kod kuće čuvaju najviše priznanja prve, najstarije i najuglednije medijske nagrade u Hrvatskoj? Čini se jednostavnom računicom, ali odgovori na ova pitanja i nisu tako jednostavni jer Ruža je nagrada (Večernji list i prilog Ekran osnovali su je davne, još ratne godine 1994.) koja je nezaustavljivo rasla zajedno s medijima, mijenjala se s vremenom i promjenama u društvu, bila i ostala jedan od simbola Večernjeg lista.

Sve to jasno pokazuju imena dobitnika i, slijedeći njihov niz, lako je zapravo napisati povijest ne samo nagrade već i medija u nas. Ono što je sve ove godine ostalo nedirnuto i nepromijenjeno jest veza Ruže i čitatelja Večernjeg lista jer oni, i samo oni, odlučuju o laureatima. Zbog svega toga Ruže ne možemo jednostavno prebrojiti po domovima svih naših laureata, jer zajedno s Ružama za 1999. godinu dodijeljene su i Ruže za 20. stoljeće, nagrade kojima je redakcija, zajedno s čitateljima, napravila svojevrsni rezime cijelog stoljeća. Bilo je to stoljeće velikih promjena, ono u kojem su se i radio i televizija na našim prostorima pojavili kao novi i revolucionarni mediji, rasli i sazrijevali te dohvaćali slobode civilnog društva, stoljeće koje ćemo zauvijek pamtiti i po nekim od najboljih hrvatskih filmova, TV serija, kao i glazbi i pjesmama koje su stvorene da ostanu zauvijek. Dakle kada se pod sve do sada dodijeljene Ruže podvuče crta računica je sljedeća: najviše priznanja dobili su Prljavo kazalište i Oliver Mlakar.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prljavci u svom kompletu imaju pet godišnjih Ruža te onu koja im je kao najboljoj hrvatskoj grupi pripala za 20. stoljeće, a Jasenko Houra ima i Ružu 20. stoljeća za najbolju pjesmu stoljeća. Naravno, to je pjesma “Mojoj majci”, koja je od prvog slušanja u srca mnogih upisana jednostavno kao “Ruža hrvatska”. Oliver Mlakar ima četiri godišnje Ruže, uz to i stoljetnu, jer čitatelji su njega i Helgu Vlahović Brnobić izabrali za najvažnije TV osobe cijelog 20. stoljeća. Oliver je svoj niz nastavio i 2019. godine, kada je na prvi veliki jubilej Ruže, u kojem smo slavili 25 godina postojanja ove jedinstvene nagrade, dobio i Ružu za životno djelo. Kada se gledaju samo godišnje Ruže, računica je nešto jednostavnija i na vrhu liste su dva velika kreativca. Prvi od njih je Goran Višnjić, glumac velike svjetske karijere, čija su djela čitatelji Večernjeg lista i te kako znali nagraditi. A on im je to još kako znao vratiti.

Uz sve lijepe riječi o Ruži, o tome možda i najbolje svjedoči iznenađenje koje smo uz njegovu svesrdnu pomoć priredili na svečanoj dodjeli Ruža za 2013. godinu. Tada se, naime, ova nagrada, nakon nekoliko godina stanke, vratila na velika vrata. Čitatelji su opet izabrali najbolje, a Ruža je svoj novi dom pronašla na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, uz izravni prijenos na Hrvatskoj televiziji. I baš ta svečanost Ruže počela je urnebesno: posjetitelje u dvorani HNK Zagreb, kao i stotine tisuća njih pred TV ekranima pozdravila je – na hrvatskom jeziku – dobitnica Oscara Halle Berry. Tada su ona i Goran Višnjić u Los Angelesu ­ u snimali seriju “Extant” i svima priredili iznenađenje koje je upisano u povijest Ruže.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko na svojim policama pak ima čak sedam Ruža, a dobio ih je u slavodobitnom nizu, što je veliki uspjeh, jer radijske se Ruže ne dodjeljuju od početaka ove nagrade, već od 1997. godine. Ta je kategorija i uvedena u Ruži zbog tadašnje nagle ekspanzije tog medija, a Vicko je tada bio nenadmašan. Bez Vicka Budilice svoja jutra nisu mogli zamisliti stanovnici Zagreba i šire mu okolice.

Tek 2004. godine radijska Ruža je otišla u ruke Davora Dretara Dreleta, a svečana dodjela pamti se baš po nevjerojatnim šalama te dvojice kolega s istog radija, na temu “tko je kome”. I sada na red dolazi i jedna velika dama, radijska dama. Čak šest Ruža u svojoj kolekciji čuva Sonja Šarunić, radijska voditeljica i kreativka koja je mogla mijenjati radijske postaje, emisije, formate... ali čitatelji Večernjeg lista uvijek su slijedili njen nevjerojatan glas i uvijek je iznova nagrađivali za njenu izvrsnost.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Čistu peticu Ruža ima Joško Lokas, za što je najzaslužniji njegov Upitnik, a četiri Večernjakove Ruže ima i Nensi Brlek, dobila ih je za 1998., 1999. 2000. i 2002. godinu, što je još jedan dokaz da je tada slovila za najbolju i najpopularniju voditeljicu Dnevnika HTV-a. Bojana Gregorić Vejzović, Daniela Trbović, Severina i Nina Badrić i Colonia imaju po tri godišnje nagrade, a upravo je Ruža bila prvo veliko priznanje koje je tada megapopularna dance grupa dobila te su presretni članovi grupe zdušno slavili sve do jutra. A Oliver Dragojević, taj najdraži gost svečanih dodjela, koji nam je znao svirati i po željama? On je osvojio dvije godišnje Ruže i, naravno, Ružu 20. stoljeća za najboljeg pjevača te je tako u toj stoljetnoj nagradi zajedno s Borisom Dvornikom (najboljim glumcem 20. stoljeća) branio i obranio boje Splita.

