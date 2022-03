Bivša Miss Ukrajine o strahotama rata: 'Život mi se promijenio u minuti, djeca me svaki dan pitaju je li tata živ'

Dvadeset i dva dana prošla su od početka ruske invazije na Ukrajinu. Milijuni Ukrajinaca napustili su svoju domovinu i sigurnost pronašli u susjednoj Poljskoj, a jedna od njih je i ukrajinska arhitektica, dizajnerica te bivša Miss Faynblat Viktoriya koja je 2020. godine ponijela titulu Miss Ukrajine. Viktoriya je nedavno gostovala na poljskoj televiziji TVN i otkrila kako danas izgleda njezin život nakon što je s djecom pobjegla u Poljsku na sigurno dok je njezin suprug i dalje u Ukrajini.

– Život mi se promijenio ne u jednom danu, već u jednoj minuti. Još je teže kad znaš da si prije puno radio, bio si netko, ljudi su ti vjerovali, a sad ne možeš ništa – rekla je bivša misica i otkrila da je pokrenula i zakladu 'Svijet s Ukrajinom' za pomoć Ukrajincima u ovim teškim vremenima.

– Narod u Ukrajini ne može dugo izdržati. To nije moguće ni psihički ni fizički. Ne može se bez hrane, bez pića. Sada ljudi ne umiru samo od streljiva. Umiru od žeđi, od hladnoće. Bojim se, djeca svaki dan pitaju je li tata živ ili nije. Strah me je i da će se svijet umoriti, da će rat postati uobičajena stvar, kao što je postao u mnogim zemljama, mi to znamo. No vjerujem da moj narod neće biti nikome rob – rekla je Viktoriya.

Zahvalila je i cijelom poljskom narodu na pomoći koju pružaju Ukrajincima. – Želim zahvaliti cijelom poljskom narodu jer ono što ovdje vidim svojim očima, koliko ljudi pomažu, neprocjenjivo je i Ukrajina to nikada neće zaboraviti – dodala je dizajnerica interijera koja je prilično aktivna i na društvenim mrežama.

– Da ne učinim ništa, ne bih si oprostila. Željela bih svijetu reći jedno: pomozite nam, molim vas. Jaki smo, ali ako ostanemo sami, Rusija će nas uništiti i ubiti. Samo nam svijet može pomoći da se izborimo i zaustavimo ovaj rat – zaključila je Faynblat.

