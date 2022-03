Amar Bukvić o ulozi u Netflixovom hitu: 'Casting skoro nisam ni snimio, a zbog mene su otkrili Brač'

Vijesti o dolascima stranih produkcija u Hrvatsku posljednjih godina sve su češće i više nikoga ne iznenađuju, no kada je početkom veljače Netflix objavio trailer svog novog filma "The Weekend Away", Hrvati su itekako ostali iznenađeni. Naime, iako je Hrvatska u posljednjih desetak godina popularna, ona obično nije glavno mjesto radnje filma, a "The Weekend Away" osim što je potpuno sniman u Splitu, taj je grad i glavno mjesto cijele radnje. A kao da nije dovoljno što se ta golema strana produkcija A-liste odlučila za naš grad, priliku su dali i našim glumcima pa tako uz Leighton Meester iz kultne serije "Tračerica", Christine Wolfe, Lukea Norrisa i Ziada Bakrija, glume naši Amar Bukvić, Iva Mihalić, Adrian Pezdirc, Marko Braić, Lujo Kunčević i drugi.

Hrvatska kao filmska kulisa

Film je odmah nakon premijere 3. ožujka postao prvi u trendingu u više od 90 zemalja što samo potvrđuje interes i gledanost, a proslavljeni zagrebački glumac Amar Bukvić (40) itekako je zadovoljan i ponosi se snimljenim. Većina komentara koje je čuo bili su više nego pozitivni, a obitelj i prijatelji odmah su gledali film pa mu je mobitel neprestano zvonio puna dva dana, priča nam.

- Lagao bih kad bih rekao da nisam ponosan i sretan te da ne gledam na ovo kao na veliku stvar u mojoj karijeri. Radio sam i prije sa stranim produkcijama, ali redateljica ovog filma imala je u mene povjerenje i dala mi veliku ulogu a time i prostor za dokazivanje - kaže Amar koji je poziv na casting dobio od agencije Duart casting s kojom često surađuje. Ali na koji se zamalo nije ni odazvao.

- Poziv na casting mi je zamalo promakao jer sam bio pred finalnim dogovorom za jedan njemački film koji se snimao u isto vrijeme u Istri. Casting je dugo trajao i odvijao se u nekoliko faza ili krugova, do finalnog probnog snimanja s redateljicom i do Netflixove potvrde moje uloge. Sve to činilo mi se pomalo nestvarnim, dobiti priliku za dokazivanje na jednoj takvoj platformi kao što je Netflix - priča nam uzbuđeno Amar. U Splitu je boravio otprilike mjesec dana, točnije snimalo se 26 dana – od 31. svibnja do 2. srpnja 2021.

Foto: Ivan Šardi za Netflix Amar Bukvić i Leighton Meester na snimanju Netflixovog filma

- Rekao bih u najljepšem razdoblju. Početak ljeta, one najveće gužve i vrućine još nisu počele. U lipnju su uvijek oni praznici koje Hrvati vole spojiti, pa smo iskoristili tu priliku da me posjete supruga i djeca. Nije moglo biti idealnije - prisjeća se. Snimanje i cijela atmosfera te organizacija na setu bili su vrlo ugodni, kaže Amar, a snimanje nikada nije trajalo dulje od 10 sati dnevno.

- Pripreme i produkcija filma krenule su već mjesecima prije samog početka snimanja tako da je redateljica Kim Farrant jako

dobro znala što želi od nas, a na taj način zbilja je bilo užitak raditi – kaže.

Stroga tajnost

Uvjeti su, dakako, bili puno bolji nego što su inače u Hrvatskoj, a uz to je Netflix imao i posebne procedure na koje su se morali obvezati. Cijeli projekt morali su držati u potpunoj tajnosti tako da mnogi nisu ni znali da Netflix snima film u Hrvatskoj, a znatiželjni Splićani danima su se pitali kakve su to velike kamere u gradu.

Na filmu su u Hrvatskoj radila 192 filmska djelatnika, od toga 159 hrvatskih, uz 17 pripravnika i 350 statista, a odmah nakon premijere postao je prvi na trendingu u 90 zemalja

Surađivanje s Leighton bilo mu je veliko zadovoljstvo. - Leighton je iznimna glumica, ali je prije svega vrlo opuštena i duhovita osoba, jako smo lijepo radili i družili se. Cijela ekipa se zbližila i bili smo baš kao jedna obitelj tih mjesec dana, a Leighton i svi ostali bili su oduševljeni ljepotama naše zemlje - ističe Bukvić. Naravno, s obzirom na to da je on ipak u svojoj zemlji, strani kolege iskorištavali su ga za ulogu vodiča. - I bilo mi je to zadovoljstvo jer mi se uvijek najviše ponosimo ljepotom naše zemlje, pogotovo obale. Strani kolege su na slobodne dane uvijek željeli nekamo na izlet i htjeli su što više toga obići. Ja sam bio taj koji je lobirao za Brač, to je otok na kojem ljetujem otkako znam za sebe tako da sam znao kamo ih uputiti i što posjetiti i naravno da su bili oduševljeni - otkriva Amar.

Na filmu je u Hrvatskoj radilo 192 filmskih djelatnika, od toga 159 hrvatskih, uz 17 pripravnika i 350 statista. Triler, koji je sniman po istoimenom romanu spisateljice Sarah Alderson, prati dvije prijateljice, Beth (Leighton Meester) i Kate (Christina Wolfe) koje stižu na vikend odmor u Hrvatsku. Nakon što su noć zajedno provele u klubu, Beth se budi ujutro bez sjećanja na prethodnu noć, a Kateino tijelo je pronađeno u moru. Hrvatska policija (Amar Bukvić i Iva Mihalić) sumnjiči Beth za ubojstvo, nakon čega se ona sama daje u potragu za istinom. I dok sama radnja na prvo čitanje intrigira, a k tome kad još znamo svaku lokaciju na kojemu je snimana – od Matejuške, Dioklecijanove palače, pa do splitske rive, Katedrale Svetog Duje, čini se kako jednostavno projekt ne može biti bolji. No, neki gledatelji, posebice Splićani, u filmu su primijetili poneke nelogičnosti. Primjerice, Ziad Bakri je palestinski glumac koji glumi taksista, a komentari ističu kako ćemo u Splitu rijetko kad naići na palestinskog taksista. Također, Leighton u jednom trenu ulazi u svoj apartman na jednom djelu grada, a pogled s balkona gleda na drugi dio. Amaru su sve te kritike simpatične i, kako kaže, vrlo lokal patriotske.

Odgovor na kritike

- Naravno da će lokalno stanovništvo primijetiti takve stvari, ali zato film i jest umjetnost i čarolija. Neka publika diljem svijeta vidi kakav stvarni pogled možete imati u Splitu, jer takvih smještaja ima, samo ulazna vrata izgledaju drukčije - kaže i uzima za primjer film "Casino Royale". – Radnja se odvija u Crnoj Gori, a vlak kakvim se voze kroz Crnu Goru postoji samo u nekim puno većim europskim zemljama. To je samo par stotina kilometara dalje od nas, i nikome kod nas nije bilo u fokusu jer se radnja filma ne odvija u našoj zemlji. Dok su primjerice svi domaći mediji pisali o nelogičnostima u prikazu "Orient Expressa" i snježne planine u Vinkovcima - pojašnjava. A kada su u pitanju strani radnici, ta mu je kritika izrazito čudna. - Pa sve više imamo stranih državljana koji rade i žive kod nas, barem je u Zagrebu tako. Meni se često dogodi da mi uberovci i boltovci govore samo engleski. Prošli mi je tako bio iz Egipta - rekao je.

Inače, Amar je dijete glumca i redateljice, brat profesorice na Akademiji u Zagrebu, a od 2011. godine i član ansambla kazališta Gavella u kojem trenutno igra stare uspješne predstave, a ono čemu se jako veseli jest skorom vraćanju u zgradu u Frankopanskoj na jesen. A veseli se i zagrebačkoj premijeri obiteljskog projekta kojeg spremaju već cijelo desetljeće – filma „Djeca sa CNN-a“. Uz situaciju s Ukrajinom, kaže, sada su se više nego ikad aktualizirala pitanja stradavanja nevine djece kojima je život, ni krivima ni dužnima, izvrnut naopačke. - Kad smo stvarali i snimali taj film nismo mogli ni zamisliti da će u mjesecu zagrebačke premijere neka druga uplakana dječja lica biti „Djeca sa CNN reportaža“. Moj otac, scenarist film voli reći kako je ovaj film zaista dokument jednog vremena – jer evo, vidite, malo je potrebno da neka druga djeca imaju uništeno djetinjstvo – zaključuje Amar.

VIDEO>>Antonia Ćosić: "Napravit ću veliki tulum u čast nominacije za Ružu"