Mia Dimšić odgovorila dušebrižnicima na prozivke zbog 'krivih zubi': 'Gdje vi vidite problem?'

Još je nešto manje od dva mjeseca preostalo do ovogodišnje Eurovizije u Torinu na kojoj će Hrvatsku predstavljati Mia Dimšić (29) s pjesmom 'Guilty Pleasure'. Naša predstavnica trenutno je u potpunosti fokusirana na pripreme za nastup koji će biti potpuno drugačiji od onoga kojeg su gledatelji imali prilike vidjeti na Dori.

- Da, to je evo sad službena vijest, sve radimo ispočetka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju- rekla je za In Magazin Nove TV.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Otkrila je i da se na eurovizijskoj pozornici neće pojaviti u crnome kao što je bio slučaj na Dori. -Sigurno će se vidjeti noge. Volim da se noge vide, zašto ne - rekla je Mia koja je često bila na meti kritičara zbog svojih odjevnih kombinacija, no ona priznaje da više nema problem s time što će netko reći o njenom izgledu. - Jedan voditelj mi je rekao da mu je super kod mene što nekad izgledam toliko dobro da ne može vjerovati da sam to ja, a nekad izgledam katastrofa -ispričala je Mia kroz smijeh.

Dotakla se i svojih 'nesavršenih zubi' i prozivki da bi trebala prije Eurosonga posjetiti stomatologa. - Nemam potrebu. Nit' mislim da su oni dobri nit' mislim da su loši. Nemam mišljenje o njima, nebitan su mi aspekt u životu. Kad netko kaže da bi želio riješiti problem s mojim zubima, to je kriva konstrukcija, gdje vi vidite problem, jer ja ne vidim problem. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi, nisam protivnik plastične kirurgije ako će se netko osjećati dobro. Ali ako je tebi nebitno, a drugi ljudi imaju problem, mislim da to nema veze s vama - uzvratila je Mia.

Za kraj je prokomentirala i kladionice koje nam ne predviđaju uspjeh na Euroviziji. - Dobro se nosim s tim, ja živim u blaženom neznanju, trudim se ne opterećivati time i svi su mi rekli da kladionice mogu nešto značiti, ali i ne moraju - kazala je Dimšić i zaključila da će dati sve od sebe i 'napraviti raspašoj' kad dođe tamo.

VIDEO Ivana Pezo Moskaljov: "Jako mi laska nominacija za Večernjakovu ružu"