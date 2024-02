Tko je Natalie Balmix? Iza finalistice Dore krije se tužna životna priča

Jedna od natjecateljica koja je u sinoćnjem nastupu na drugom polufinalu Dore imala zapažen nastup je i Natalie Balmix, koja je izvela pjesmu "Dijamanti". Na samom kraju njenog nastupa dogodila se tehnička greška, kada je matrica nastavila svirati, iako je ona završila s nastupom.

"Najdraže drago kamenje a da nije dijamant? Evo, Kedžo mi šapće: 'Dva dijamanta.' Što se tehničke greške tiče, ja je nisam čula, a nadam se da se neće ponoviti u nedjelju u finalu", komentirala je Natalie grešku na konferenciji za novinare nakon polufinala.

Inače, Natalie se s 21 godinom prvi put pojavila na sceni kao pjevačica u jednom zagrebačkom svadbenom bendu, a prekretnica u njenoj karijeri bio je nastup u popularnom srpskom pjevačkom natjecanju IDJ Show, gdje je 2022. osvojila šesto mjesto.

Nakon toga nastavila je suradnju s mentorom Darkom Dimitrovim, a njihova prva suradnja "Lomi me" ima 2,4 milijuna pregleda na YouTubeu. Pjesma "Dijamanti" s Dore njihova je nova suradnja.

VEZANI ČLANCI:

- Sve želje su mi ispunili, svatko je predložio svoje ideje i lijepo smo se sve dogovorili. Nisam morala misliti ni o najmanjoj sitnici uz njih! A Darko, za njega nema dovoljno dobre riječi... Za njega i njegov rad. Sva moja očekivanja su ispunjena, nisam očekivala da će produkcija dati toliki angažman oko nas i da će se toliko truditi. Mislim da se nijedno natjecanje na Balkanu ne može usporediti s IDJshow-om. Također, mislim da ljudi koji se bave nama i tamo provode čitave dane s nama zaslužuju jedno veliko poštovanje i zahvalnost - kazala je Natalie.

Inače, Natalie je osim glasom gledatelje osvojila i svojom životnom pričom. Bila je u braku u kojem se rodio njen sin Ivan.

– Ivan je kao ja, borac. Mislim da će biti jako pametan. Ja vjerujem u ljubav i ušla sam u sve to kao jedna naivna djevojčica i onda kao ljubav pokreće sve. Ne, ljubav pokreće poštovanje. Nisam imala takvo viđenje o braku i tome svemu. Ja sam samohrana majka koja ne odustaje, to što se meni dogodilo ne bih poželjela najgorem neprijatelju. Bilo me je sramota pogledati se u ogledalo, ali onda sam rekla sama sebi to je sada tako. Ili ćeš ostati na dnu ili ćeš zadnju slamku spasa uzeti – istakla je Natalie kroz suze.

Dodala je kako se jedva izvukla iz tog perioda i da je njena obitelj definitivno bila i njena najveća podrška, te da je upravo zbog njih sada tu gdje jest.

Danas je u vezi sa snimateljem i dron operaterom Matijom Škalićem.

VIDEO: Marcela nakon probe na Dori: Ovo mi je ostvarenje sna