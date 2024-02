Baby Lasagna priznao što ga je zadesilo uoči nastupa na Dori: 'To je najgore'

Presica nakon emisije

Natalie se oglasila o tehničkom problemu: 'Nisam znala da se to dogodilo'

Gledatelji su odabrali novih osam finalista, a to su: Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullaby", Natalie Balmix s pjesmom "Dijamanti", Vatra i pjesma "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo s pjesmom "Voljena ženo", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i njezina "Gasoline" te posljednja Boris Štok s pjesmom "Can we talk".