Meghan očarala Harryja koji se nije suzdržavao pa je čak i brisao suze

S pitoresknim, tisuću godina starim dvorcem Windsor kao kulisom, princ Harry i američka glumica Meghan Markle uplovili su u bračnu luku zaklevši se na vječnu ljubav. Nakon što ih je nadbiskup Canterburyja Justin Welby proglasio mužem i ženom, mladenci su se prošetali kapelicom sv. Georgea pred 600 uzvanika i pojavili se pred brojnom publikom koja se pred dvorcem okupljala i 48 sati prije samog vjenčanja. Tu je pao i prvi poljubac novopečenih vojvode i vojvotkinje od Sussexa, titula koje im je kraljica dodijelila nakon vjenčanja, ispraćen članovima kraljevske obitelji koja je balkon Buckinghamske palače zamijenila stubama dvorca Windsor.

Opušteni mladenci

Mladenka, o čijoj se haljini proteklih mjeseci nije prestajalo govoriti, zablistala je u jednostavnoj bijeloj vjenčanici koja je istaknula njezinu savršenu figuru, a potpisuje ju britanska dizajnerica Claire Keller koja je na čelu francuskog modnog diva – Givenchyja. Imala je podignutu kosu, a dugački veo držala je tijara kraljice Mary koja je dio kraljičine zbirke i Meghan ju je dobila na posudbu. Buket koji je stezala u ruci bio je jednostavan, od tradicionalnog cvijeća kada je u pitanju kraljevska obitelj – mirte! Harry, koji je nosio svoju svečanu vojnu uniformu, u dvorac je stigao u pratnji brata i kuma vojvode Williama od Cambridgea, a, kada je vidio Meghan, nije mogao skriti oduševljenje pa joj je rekao: “Izgledaš predivno, nedostajala si mi!”

Nakon vjenčanja mladenci, koje su ispratile male djeveruše i paževi među kojima i Harryjevi nećaci princeza Charlotte i princ George koje je na oku držala majka, vojvotkinja Catherine od Cambridgea, krenuli su na pet kilometra dugu vožnju kočijom kroz Windsor gdje ih je pozdravljalo oko 120 tisuća razgaljenih obožavatelja koji su na vjenčanje došli iz svih dijelova svijeta.

No, iako je riječ o pravoj bajci, ovo vjenčanje vrlo je neobično. Prvo je mnogima bio sporan izbor mladenke koja je, podsjetimo, Amerikanka, ima brak iza sebe i majka joj tamnoputa, potom je njezina obitelj počela izazivati brojne probleme i afere, a sve je kulminiralo bolešću njezina oca koji je doživio srčani udar i završio na operaciji samo tjedan dana prije vjenčanja zbog čega je otkazao dolazak na kraljevsko vjenčanje. Jedina članica njezine obitelji na vjenčanju bila je Meghanina majka Doria Ragland, koja je tijekom cijele ceremonije plakala. Ono što ovo vjenčanje čini posebnim svakako je i sama svečana misa, na kojoj je govorio i episkopalni biskup iz Chicaga Michael Curry koji je svojom propovijedi neke goste osupnuo. Reći će mnogi da takav, američki i teatralan stil propovijedi nije primjeren misi kojoj nazoči kraljica. No ni to nije sve na ovom vjenčanju punom presedana. Jedan je od njih svakako je bio i taj da je mladenku mladoženji predao svekar, princ Charles. Posebnu pozornost plijenili su i gosti. Naime, Meghan i Harry na vjenčanje nisu željeli zvati političke uglednike, već su se odlučili na kombinaciju hollywoodskih zvijezda i tradicionalnog britanskog dvora.

Hollywood i dvor

To je izgledalo pomalo čudno, s jedne strane George i Amal Clooney, Tom Hardy, Victoria i David Beckham, Elton John, Serena Williams, Idris Elba, Oprah Winfrey… A s druge strane kraljica Elizabeta i cijela njezina svita. Pozvali su i brojne predstavnike humanitarnih organizacija s kojima surađuju, a kojima će biti uplaćen novac prikupljen od vjenčanja. Još jedan presedan taj je da će Harry, za razliku od svojeg brata i oca, nositi vjenčani prsten od platine. Nakon vožnje kočijom mladenci su se pridružili uzvanicima na svečanom domjenku na kojem ih je čekala torta od limuna i bazge koju je pripremila slastičarka Claire Ptak, a poslije su pravu proslavu imali s 200 najdražih gostiju u Frogmore Houseu gdje je domaćin bio princ Charles.