Tko je Aleksandra Prijović? Živjela je u Hrvatskoj u djetinjstvu, a sada puni zagrebačku Arenu

Ime 28-godišnje srpske pjevačice Aleksandre Prijović ne zaobilazi hrvatske, ali ni regionalne medije otkako je napravila nešto što nikome s ovih prostora nije pošlo za rukom - napuniti pet zagrebačkih Arena u jednoj turneji. Prijović tako pjeva večeras, petak 1.12 prvi put, zatim 2., 3., 4. i 6. 12. 2023. Prijović je u gotovo rekordno kratkom roku postala regionalna megazvijezda. Uspjeh je to kojim se ne može pohvaliti ni jedan glazbenik njezine dobi na području bivše države, a njezina turneja "Od istoka do zapada" počela je skužbeno 28. rujna i potom 30. rujna u beogradskoj Štark Areni. Potom je pjevala 28., 29. i 30. listopada u sarajevskoj Zetri, a onda ovaj mjesec i 10., 11. i 12. studenog u Nišu, u Studentskom Centru Čair. Nakon Arene Zagreb je 22. i 23. prosinca u Tuzli u Dvorani Mejdan.

Jedno je sigurno... Da će stati uz bok velikanima poput Merlina i Zdravka Čolića koji kao od šale pune našu najveću dvoranu, nitko se nije nadao, čak ni sama glazbenica koja isprva nije bila sigurna ni hoće li interes publike biti dovoljan za jedan koncert u Areni.

– Osjećam se odlično, nevjerojatno, sretno, ispunjeno – živim svoje snove i uživam u svakom trenutku, zahvalna svojoj publici na ljubavi i povjerenju koje mi daje. Nadam se da me netko neće probuditi i reći da je ovo sve bio samo jedan lijepi san, jer ovo je i više nego što sam ikada mogla sanjati. Hvala vam od srca! Doista ću dati sve od sebe da se dobro provedemo, da uživamo, da to svima bude provod za pamćenje – kazala je za Extra FM Prijović koja se u zvjezdanu orbitu vinula nakon natjecanja u popularnom srpskom glazbenom natjecanju ''Zvezde Granda'' prije nešto više od deset godina.

Od tada do danas marljivo radi na svojoj karijeri, a njezini hitovi već godinama bilježe višemilijunske preglede. Njezin duet sa Sašom Matićem ''Ko si ti'' u trenutku pisanja ovog teksta ima 99 milijuna pregleda, dok je pjesma ''Za nas kasno je'' skupila više od 80 milijuna. Svoje mjesto u srcima publike pronašle su i pjesme ''Legitimno'' koja ima više od 58 milijuna pregleda, zatim ''Bogata sirotinja'' s 56 milijuna pregleda, a među hitovima koji imaju više od 50 milijuna našla se i pjesma ''Klizav pod'' iz 2017. godine.

Iako je i to brojka o kojoj mnogi mogu tek maštati, Prijović očito pomno planira svoju karijeru i suradnike jer pjesma ''Dam Dam Dam'' s njezina novog albuma ''Devet života'', objavljena krajem lipnja ove godine, ima već više od 36 milijuna pregleda!

Zahvaljujući uspjesima koje niže mnogi je smatraju Lepom Brenom nove generacije, a s jednom od najpopularnijih, ali i najbogatijih pjevačica s prostora bivše Jugoslavije povezana je i obiteljski. Naime, Aleksandra je u braku s Breninim posinkom Filipom Živojinovićem s kojim je 2019. godine dobila sina Aleksandra. Filip je sin Brenina supruga, teniske legende Slobodana Bate Živojinovića i njegove prve supruge Zorice Nakić. Ljubav između Filipa i Aleksandre planula je još 2016. godine, a za nju je zaslužna poznata srpska blogerica i influencerica Zorannah, inače Filipova bliska prijateljica, koja je jednom prilikom bila s Aleksandrom u noćnom izlasku kada im se naknadno pridružio i Filip. Danas Aleksandra i Filip nisu samo supružnici već i poslovni suradnici s obzirom na to da je Filip glazbeni producent, a stoji i iza tekstova nekih njezinih velikih hitova. Koliko joj znači Filipova podrška Aleksandra je često isticala u intervjuima, a tijekom koncerta u Beogradu mnoge je dirnula emotivnim riječima koje je posvetila suprugu.

– Filipe, tebi želim reći samo jednu stvar, ovo je naša zajednička pobjeda. To svi dobro znaju, ja sam zbog tebe ovdje gdje jesam. Hvala ti, i hvala svima vama. Bilo mi je prelijepo i nezaboravno – kazala je Aleksandra pred punom beogradskom Arenom.

Glazbeni talent Aleksandra je naslijedila od majke Borke Mihajlović koja je zarađivala radeći kao pjevačica, a nakon što su joj se roditelji rastali nastavila je živjeti s majkom, bakom i djedom. Prijović je rođena 22. rujna 1995. godine u Somboru, prvu je pjesmu snimila kao 13-godišnjakinja, a zanimljivo je da je djetinjstvo provela i u Hrvatskoj, točnije u Belom Manastiru, gdje je živjela u skromnoj kućici sa svojom majkom sve do sudjelovanja u natjecanju ''Zvezde Granda''. Tamo je išla u osnovnu i srednju školu koju naposljetku nije završila, a s 15 godina prijavila se na ''Zvezde Granda'', natjecanje koje joj je promijenilo život.

– Osnovnu školu završila sam u Belom Manastiru i bila sam odličan učenik. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Jednostavno, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se dogodi nešto o čemu si oduvijek maštao, kao ja o pjevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu. Ne mogu reći da me nije sram što nisam završila četvrti razred. Kajem se i svakako želim završiti školu – rekla je jednom prilikom Prijović.

O njezinu odrastanju u Hrvatskoj u medijima je svojedobno progovorila i Aleksandrina majka Borka priznavši da je pjevačicu odgajala u teškom okolnostima.

– Mnogo suza je proliveno, i s moje strane i s njezine strane. Najgore od svega je to što si frustriran. Teško nam je bilo financijski izgurati, ali pomagala nam je obitelj. Bilo je svega, maltretiranja, jer je ona voljela raditi to što radi, ali, kao u onoj pjesmi, sve se preokrene... Danas bi svi ti koji su je nekad maltretirali htjeli s njom popiti piće. Mogla sam onda odlaziti od kuće do kuće do njenih prijatelja, da rješavam te stvari, ali nisam – prisjetila se majka Borka. Unatoč teškim trenucima koje je doživjela u Hrvatskoj i koji su joj obilježili djetinjstvo, Aleksandra ističe da se u Lijepu Našu uvijek rado vraća.

– Bili smo svi djeca i ne želim se vraćati na negativne stvari. Obožavam dolaziti u svoj Beli Manastir – izjavila je pjevačica na čiji su uspjeh danas neizmjerno ponosni sugrađani iz Belog Manastira.

