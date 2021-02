Tko je ovogodišnja pobjednica Dore Albina Grčić? Proslavila se na YouTubeu, a sad je pomela konkurenciju

Bivša finalistica “Voicea” Albina Grčić odnijela je pobjedu na Dori s pjesmom “Tick-Tock”. Čak 120 bodova dali su joj gledatelji u tijesnoj završnici, a prirasla im je srcu je još dok je nastupala u trećoj sezoni Voicea. Zbog izvedbe pjesme "Lovely" s Filipom Rudanom, s kojim je večeras odmjerila snage na pozornici u Opatiji, postala je miljenica publike pjevačkog showa jer na Youtubeu taj nastup broji više od 30 milijuna pregleda!

Uoči nastupa na Dori, otkrila nam je pojedinosti iz svog života i koliko joj nastup u Opatiji zapravo znači.

– Trenutačno nemam tremu, mislim da je to zato što jako vjerujem u pjesmu kojom se predstavljam, kao i u tim s kojim radim. Jako sam sretna što imam priliku sudjelovati na Dori ove godine kada je konkurencija prilično jaka. To mi je samo motiv više da dam sve od sebe i da se predstavim na najbolji mogući način – kaže nam Splićanka podrijetlom iz Cetinske krajine te dodaje: – U mojem nastupu ključna je pjesma, sve ostalo je samo dodatak koji je može učiniti još boljom. Očekujem da će se pjesma svidjeti slušateljima i ući im u uho. Puno bismo postigli da se to dogodi – skromna je pjevačica koju je za nastup u Opatiji vokalno pripremala Mija Mihanović, a ističe da se treme ne rješava, nego da je prihvaća.

– Ipak je to normalan i prirodan proces. Dapače, meni uzbuđenje prije nastupa u dosta slučajeva pomogne u samom izvođenju – napominje pjevačica. Albina je nedavno objavila singl “No More Tears”, verziju prvog singla “Imuna na strah” na engleskom jeziku , a nas je zanimalo je li pjesmu posvetila nekome i tko joj je uklonio sve suze.

Foto: Dario Njavro/HRT/PROMO

– Pjesma je doista prigodna s obzirom na to da sam sretno zaljubljena. On me motivira da napredujem i živim svoje snove; velika mi je podrška, što je doista bitno želim li se i ubuduće baviti pjevanjem. Zahvalna sam na tome što su mi bližnji velika potpora i inspiracija u glazbi – kaže ponosno pjevačica te otkriva da joj je razdoblje poslije showa “The Voice” bilo jako čudno. – Prestala su uzbuđenja, stalne probe i onaj osjećaj kad ste na pozornici i radite nešto što vas jako ispunjava. Srećom, glazba je sveprisutna, tako da sam dane ispunila pjevanjem u svoja četiri zida i svojim interpretacijama poznatih pjesama koje sam objavljivala na društvenim mrežama iliti online coverima sudjelujući u online coverima – ističe Albina i napominje da je i dalje u kontaktu sa svima iz showa. Unatoč pandemiji, na proteklu se godinu u glazbenom smislu ne žali.

– Novo sam lice u glazbenoj industriji pa ne mogu na temelju svoga iskustva usporediti razdoblje prije pandemije i proteklih godinu dana. Za mene je 2020. glazbeno bila poprilično plodonosna i ne mogu se požaliti – otvoreno govori mlada pjevačica koja obožava pjevati u višeglasju. – Želja mi je snimiti nekakav power ženski duet sa Zsa Zsom ili Nikom Turković, mislim da bi to bio dobar spoj. Voljela bih i da se na našoj sceni pojavi neki novi ženski trio, primjerice neke nove Feminem! – puna je ideja Grčić kojoj su glazbeni uzori Laura Pausini, Dua Lipa i pokojni Oliver Dragojević.

Foto: HRT screenshot

– Nisam još uspjela dokučiti s kime me uspoređuju što se glazbenog izričaja i vokala tiče, a fizički s mnogima; od Adele i Domenice do brojnih glumica – smijući se kaže voiceovka koju gledatelji showa posebno pamte po duetu “Lovely” s Filipom Rudanom s kojim će i u Opatiji odmjeriti pjevačke snage te pokušati izboriti odlazak na Eurosong. Zanimalo nas je kako izgleda njihov odnos nakon showa i djeluje li na njega natjecateljski aspekt Dore. – Svatko je u svojim pripremama; vjerujem da se i on i ja želimo predstaviti u najboljem svjetlu. Iz moje perspektive, ovo je prije svega jedno veliko iskustvo i odlična prilika, a potom i još jedan projekt natjecateljskog duha – neka pobijedi najbolja pjesma i najbolji nastup – odlučno kaže. Valja pripomenuti da njihova izvedba pjesme, koju u originalu izvode Billie Eilish i Khaled, ima više od 29 milijuna pregleda na YouTubeu te se time upisala u vrh najpopularnijih izvedbi poteklih iz tog formata. S kolegama iz showa ostala je u korektnim odnosima, ali zanimalo nas je i je li tako s mentorima. – Čujemo se se s vremena na vrijeme. Svatko ima svoj put i svoje obveze, ali međusobno se pratimo i podržavamo – ističe pa dodaje da bi se i objava albuma mogla dogoditi vrlo brzo, ali još uvijek je prerano za konkretne datume.

– Moj tim i ja imamo viziju i planove za blisku budućnost – zaključuje neustrašivo, a kao najveću podršku u svemu što je čeka ističe svoje bližnje. – Divno je osjetiti taj vjetar u leđa onih koji vam najviše znače u životu zaključila je na kraju Albina čiju pjesmu za prvi nastup na Dori potpisuju Branimir Mihaljević, koji je ujedno i producent te Tihana Buklijaš Bakić i Max Cinnamon.