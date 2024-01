Tijekom showa u kojem je pobijedio glazbenik se borio s teškom dijagnozom: Zagreb ne voli nas Hercegovce

Mostarski glazbenik Romeo Nikolić ove godine obilježava 50. godina glazbene karijere. Volio bit tu važnu obljetnicu proslaviti koncertom u Hrvatskome domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Dodaje također i da mu je želja da pjeva i Doris Dragović. Romeo je o tom datumu govorio u emisji Kompas RTV-a Herceg-Bosne, a dotaknuo se i Zagrebfesta.

- Moja pjesma ‘Voljenoj ženi’ bila je poslana na Zagrebfest, ali nažalost nije prošla. Mi Hercegovci se teško probijamo. Volimo Zagreb, ali Zagreb ne voli nas - rekao je Nikolić.

Komentirao je i kako je sa smrću velikana Rajka Dujmića, Đele Jusića, Đorđa Novkovića, Arsena Dedića i drugih manje dobrih pjesama te da što se i napiše brzo prođe.

VEZANI ČLANCI:

- Danas je hiperprodukcija svega. Problem je zagušenosti u medijima i ne može puno toga proći - izjavio je. Nikolić tvrdi kako pjeva na 12 jezika, a osnovni su mu njemački, engelski, talijanski i šapnjolski.

On se, inače, natjecao u showu 'Nikad nije kasno'. Tamo je i pobijedio s pjesmom 'Ostala si uvijek ista.

- Ja se uopće nisam vidio u emisiji ovakvog tipa, ali eto spletom okolnosti sam dospio. Bilo je nekih sličnih ponuda ranije iz Hrvatske, ali se nisam osjećao spremnim. Otišao sam na nagovor Zdenka Ilića, Milija Bijavice i pjevača Lade Leskovara koji su me čuli ovdje u Mostaru kako pjevam i počeli me hvaliti i nagovarati. Nevoljko sam se prijavio, ali eto pozvali su me na razgovor u Beograd i tako je sve počelo - izjavio je za Vecernji.ba.

Tijekom natjecanja se i razbolio. O kojoj je bolesti riječ nije htio reći, no kako su pisali mediji bila je riječ o jednoj teškoj dijagnozi. Prošle godine je rekao kako je njegovo zdravlje dobro. Inače je po struci pravnik, no sada je u mirovini.

VIDEO Hana Huljić Grašo podijelila neke detalje o malenoj Albi i suprugu Petru: 'Zbilja čudno'