Tihana Harapin Zalepugin na posebnom mjestu prisjetila se supruga dirljivom objavom: 'Nema nas'

Jedna od naših najpoznatijih modnih agentica Tihana Harapin Zalepugin (71) još uvijek se ne može pomiriti s odlaskom svog voljenog supruga, legendarnog televizijskog voditelja Saše Zalepugina. Saša je preminuo 26. studenog prošle godine u 91. godini života od posljedica moždanog udara, a sve do siječnja njegovu urnu Tihana je čuvala u njihovom domu, na Sašinom radnom stolu. No, onda ju je odnijela na Mirogoj i tamo položila.

Tihana se sada Saše prisjetila na godišnjem odmoru. Naime, objavila je sliku s Hvara gdje su se ona i Saša upoznali. Tu su se zapazili, a ljubav se dogodila 14 godina kasnije, te su se vjenčali 1992. godine.

- Stepenice gdje su nam se pogledi sreli 1977., Hvar - ti režiser, ja model - sve je isto, ali nema nas - napisala je Tihana.

Prije nekoliko mjeseci u razgovoru za Story modna agentica govorila je o tome kako se još uvijek ne može pomiriti s odlaskom svog voljenog supruga.

- Kad me tu dirnete, onda nemam više snage, ali moram u ime i Saše i sebe raditi dalje, ići dalje svojim životnim putem. Bez njega, ali s njim u sjećanju, on je u svakom trenutku tu negdje uz mene i pitam se što bi on rekao za ovo što sam odjenula ili što bi rekao trebam li ići negdje - rekla je tada i dodala:

- Kao što je uvijek bio tu, sad je u mislima. A držati se moram, prijateljice su mi rekle da su jako ponosne na mene kako se držim. Nije mi lako ni sad, a neće biti ni nakon četiri godine. Prijatelji su bili uz nju u najtežim momentima i istaknula je kako joj je jako pomogla i Nada Mirković.

VEZANI ČLANCI:

- Dosta mi je pomogla Nada Mirković, supruga pokojnog Denisa Kuljiša koja mi je rekla da se mi nismo za njih udale kad smo imale 17 ili 18 godina. Imala sam već nekakav život, karijeru, završen fakultet, posao i tako dalje. I onda sad nastojim nastaviti tamo gdje sam onda bila, naravno da su godine učinile svoje što se tiče izgleda i držanja, ali ja sam ja i moram to i dalje biti. Tuga je tu, ali mislim da neću doći do depresije. Skoro svaki ili svaki drugi dan sam kod njega, s njim podijelim detalje, ispričam mu i idem dalje, dovoljno mi je pet minuta - ispričala je Tihana.

VIDEO Šerbedžija otkrio zanimljiv nepoznat detalj o hollywoodskoj miljenici Charlize Theron