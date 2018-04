Them Moose Rush i Tyger Lamb finalisti coaching programa Europavox projekta

Coaching program Europavox projekta će biti predstavljen na Europavox festivalu u Francuskoj, a radi se o sjajnoj prilici za bendove da razviju karijeru izvan matične države. Bendovi će imati priliku predstaviti svoj rad žiriju sastavljenom od profesionalaca iz glazbene industrije iz svih dijelova Europe. Samo 7 od 14 odabranih bendova imat će priliku sudjelovati u coaching programu koji traje nešto više od godine dana, a koji uključuje razvijanje karijere u vidu PR-a, bookinga i sudjelovanja na festivalima koji su partneri Europavox projekta. Odabrani bendovi će tako surađivati s čitavom profesionalnom mrežom Europavoxa. Radi se o velikoj prilici za Them Moose Rush i Tyger Lamb, a zagrijavanje za Europavox festival biti će im nastup upravo na INmusic festivalu #13!

Foto: Promo

Them Moose Rush svrstavaju se među od najjače mlade snage hrvatske scene, a publiku su osvojili u kratkom vremenu unatoč činjenici što iza sebe imaju svega jedan album i dva EP-a. Ovi sjajni momci u ožujku ove godine su objavili i drugi studijski album "Don't Pick Your Noise", koje je oduševio publiku i kritiku daleko izvan granica Hrvatske. Da su sve jače ime i na europskoj sceni dokazuje i činjenica da su nastupali po klubovima i festivalima u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj, a uz mogućnosti koje im otvara Europavox projekt ovom trojcu smiješi se sjajna budućnost.

Tyger Lamb je četveročlani bend iz Zagreba osnovan krajem 2016. godine. Nakon što su pod utjecajem bluesa, surfa, soula, duba i drugih stilova spašenih od zuba vremena mutirali u jedno biće, u svibnju 2018. na svijet donose kroniku svog rođenja, "Born into This". Dok se Blake i Bukowski okreću u grobu, Tyger Lamb laje na mjesec, a priča i u snu. Iako su još mladi, vole sve što vole stari i poštuju narodne običaje, slobodno ih pozovite u svoju krčmu – ova talentirana četvorka zaslužuje vašu pažnju!

INmusic festival je ponosni partner cijenjenog Europavox projekta. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Foto: Promo

Them Moose Rush i Tyger Lamb prudružuju se odličnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Superorganism, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).