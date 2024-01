The Smile i članovi Radioheada dolaze u pulsku Arenu

Još jedno vrhunsko rock gostovanje očekuje nas idućeg ljeta u pulskoj Areni. Organizatori iz agencije Charm Music objavili su da The Smile - grupa koju su osnovali članovi Radioheada Thom Yorke i Jonny Greenwood - dolazi u pulsku Arenu 15. lipnja. Charm Music dosad su, za ovu godinu, najavili i koncert Avril Lavigne u pulskoj Areni 17.lipnja. Bit će to skoro točno dvije godine nakon prve turneje The Smile tijekom koje su održali sjajan koncert u zagrebačkoj Hali svibnja 2022. Radiohead je preveliko ime da se publika iz Hrvatske i okolnih zemalja ne odazove mogućnosti da vidi dvojicu glavnih pogonskih motora Radioheada, a Yorkeju i Greenwoodu u The Smile pridružio se bubnjar Tom Skinner iz grupe Sons Of Kemet.



Da li The Smile znače i kraj Radioheada, ili samo stanku, tek ćemo vidjeti, ali i „druge“ karijere Yorkeja i Greenwooda nedvojbeno su uspješne. Kad smo već kod Zlatnih globusa o kojima svi pišu ovih dana, Jonny Greenwood kao skladatelj filmske glazbe, pored desetaka nagrada koje je primio, dva puta bio je nominiran i za Zlatne globuse i za nagradu Oscar.

Među ostalima i za glazbu iz filma „Phanthom Thread“ redatelja Paula Thomasa Andersona 2018., s kojim su Radiohead već surađivali a koji je za The Smile režirao videospot novog singla „Wall of Eyes“.



Ako vam se prije dvije godine činilo da je Hala bila pretijesna primiti sve koji su ih došli vidjeti, pulska Arena na otvorenom dat će puno više mjesta i kisika, jer u Zagrebu je bilo pakleno, svim zainteresiranima u jednom od najljepših koncertnih prostora. The Smile 26. siječnja objavljuju novi, drugi album „Wall of Eyes“ koji će i prredstaviti na predstojećoj turneji koja u ožujku započinje u Velikoj Britaniji.

Kad su Yorke i Greenwood prošli put došli u Zagreb, tu su boravili nekoliko dana, pripremajući se u Hali za europsku turneju. Atmosfera na koncertu bila je doslovno užarena, a The Smile su odsvirali svih 13 pjesama s tadašnjeg prvog albuma „A Light for Attracting Attention“ i pridodali im svjetsku ekskluzivu, novu pjesmu „Friend of a Friend“ koja se tada nemilosrdno dijelila na društvenim mrežama, a bit će objavljena na skorašnjem albumu „Wall of Eyes“. I za tu pjesmu videospot je režirao Paul Thomas Anderson; bit će premijerno prikazan na seriji događanja „Wall of Eyes, On Film“ od 18. do 25. siječnja u nezavisnim kinima mnogih svjetskih gradova, gdje će se moći čuti novi album u 5.1 remiksu i vidjeti video materijali sa snimanja albuma.

Prije The Smile nastupit će britanski producent i DJ James Holden, potpisnik nekoliko vlastitih elektronskih albuma i remikseva pjesama New Order, Madonne, Depeche Mode, Btitney Spears, Caribou, Mercury Rev, Mogwai i drugih, koji je kao gost nastupao i prije koncerata Yorkejeva benda Atoms For Peace.



Imao sam prilike gledati koncerte Radioheada tri puta, a dvaput i Thoma Yorkea, kad je nastupao sa supergrupom Atoms For Peace u kojoj mu se pridružio Flea iz Red Hot Chili Peppers, te 2019. na zadnjoj solo turneji kad je Yorke promovirao samostalni album „Anima“ i nastupao u duetu s producentom Nigelom Godrichem. I s Radioheadom i na samostalnim projektima Yorkeja i Greenwooda teško se moglo naći ikakvih zamjerki, jer riječ je o ozbiljnim autorima koji pripadaju gornjem domu suvremene glazbe, a njihova ukazanja uživo u bilo kojoj formaciji svirački su fascinantna, izvedbeno sjajna i inovativna, a podrška publike i kritike očekivana.

