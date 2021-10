Tatjana Jurić i brojne druge poznate dame otkrile su nepoznate detalje o svom poslovnom putu

Iako se činilo gotovo nemoguće povezati različite poslovne priče nekih od najuspješnijih žena u Hrvatskoj te ih okupiti na jednom mjestu, proteklog vikenda to je pošlo za rukom organizatorima prvog WOLF (Women of Luminous Future) kongresa - tvrtki DBAQ iz Zagreba, pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz partnerstvo s Hrvatskom udrugom poslodavaca i CineStar Cinemas. Posjetitelji su iz prve ruke mogli čuti zanimljive, do sada neotkrivene, detalje koji su obilježili poslovne puteve više od 30 uspješnih poslovnih žena, ali i muškaraca, iz najrazličitijih grana poduzetništva. Aleksandra Dojčinović, Tatjana Jurić, Ida Prester, Nika Turković, Jadranka Islamović, akademkinja Mirna Šitum, Rina Musić, Martiana Džepina, Martina Verović, Anita Letica, Danela Žagar, Milka Kosanović, Petra Jeričević, Josipa Maslać Petričević, Mirna Matković, Luka Abrus, Viktor Zimmermann i Dario Marčac, samo su neka od čak 30 imena koja su pred punom Kaptol Boutique Cinema dvoranom, tijekom dva dana, na vlastitom primjeru pokazala i dokazala da posao zaista može i treba biti zadovoljstvo.

''Od svih govornika koji su stigli na našu pozornicu dobili smo točno ono što je bilo potrebno – bilo je toliko osobno i ljudski, a istovremeno jednako toliko profesionalno i motivirajuće. Na jedan poseban način željeli smo pružiti inspiraciju i pokazati realnu sliku o poslovnom svijetu. Svi naši govornici pogodili su točno u sridu, otvorili su vrata u svoj svijet i pustili nas da pogledamo uspjeh, ali i izazove, probleme ili nedoumice koje čine sastavni dio svake osobe, a to je ono na što se vrlo često zaboravlja dok se razgovara o poslovnom svijetu i uspjehu. Ne smijemo zaboraviti da je realan život bez uljepšavanja ključni faktor koji stoji i drži cijelu tu savršenu sliku idealnog uspješnog pojedinca.'' – istaknula je organizatorica Ana Rotim.

Kroz panele, intervjue i motivacijske govore, cijela ideja projekta je bila maknuti se od klasičnog, nerealnog i savršenog predstavljanja, uz veliki naglasak da se unatoč preprekama, izazovima ili problemima, ipak može stvarati vlastito bolje sutra i raditi na svojim snovima. Želja organizatora bila je obratiti se osobama koje su ''izgubljene'' na radnom mjestu s kojim nisu zadovoljne, posebice mladim osobama ili onima koji ne znaju koji im je idući korak. Upravo zato, izbor mladih, uspješnih poslovnih ljudi (predavača) bio je idealan način za prikazati čemu u poslu težiti i kako to ostvariti. Održani kongres bio je samo prvi korak, jer cilj organizatora je stvoriti cijelu platformu koja će ljudima i ubuduće omogućiti kontakt s uspješnim pojedincima koji će na svom vlastitom primjeru ispričati svoju realnu poslovnu/privatnu priču i tako pružiti vjetar u leđa, motivaciju ili inspiraciju za njihove daljnje poslovne korake.